Grammatica della lingua cinese, presentazione alla libreria The Spark giovedì 16.

Una nuova grammatica per studiare il cinese. Giovedì 16 dicembre alle ore 17 presso la libreria The Spark Creative Hub (piazza Bovio 33) a Napoli viene presentato il volume Grammatica della lingua cinese, edito dalla Utet Università, scritto dalle docenti dell’Università di Napoli L’Orientale Luisa M. Paternicò, Valeria Varriano e dalla collaboratrice esperta linguistica Tian Huiting. A presentare il testo il professore Giuseppe Balirano, Presidente del centro linguistico dell’Università di Napoli L’Orientale.

Il volume fotografa e descrive il cinese standard, nei suoi due registri colloquiale e formale, così come viene parlato, scritto, studiato e insegnato oggi in Cina e all’estero, con una particolare attenzione ai lettori italiani.

A questo scopo, le autrici hanno messo in evidenza gli aspetti grammaticali che considerano, alla luce della loro esperienza di insegnamento, di maggiore difficoltà per un italofono, utilizzando, quando ritenute pertinenti, descrizioni contrastive. La Grammatica della lingua cinese è pensata come un testo unitario di riferimento, moderno, aggiornato e di agevole consultazione per studenti di livello intermedio-avanzato. Il testo è inoltre un supporto didattico utile ai docenti per la programmazione dei corsi e si presta bene a coadiuvare e affiancare eventuali altri materiali per l’insegnamento del cinese mandarino.

Durante questa presentazione il libro sarà in vendita con uno sconto del 15 percento.