Geronimo Stilton racconta ai bambini le meraviglie del Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, sarà il testimonial d’eccezione del progetto educativo del Parco archeologico dei Campi Flegrei nato con la finalità di far conoscere a bambini e ragazzi l’enorme valore culturale dei siti di competenza del Parco.

L’iniziativa prevede la realizzazione di 5 video educativi con protagonista Geronimo Stilton che verranno caricati sui canali social del Parco a cadenza settimanale. I filmati saranno ambientati nei 5 luoghi simbolo dell’archeologia dei Campi Flegrei: il Parco archeologico di Cuma, il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, il Parco archeologico delle Terme di Baia, l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e il Parco sommerso di Baia.

Il primo video, dedicato al Parco archeologico di Cuma, verrà pubblicato sabato 11 luglio. Di seguito i link ai canali social e al sito web dove sarà possibile visionare tutti i filmati:

Facebook: https://www.facebook.com/parcoarcheologicodeicampiflegrei

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCmSWSomempv_Yp1YJHxIJOg?view_as=subscriber

Instagram: https://www.instagram.com/pa_fleg/

Twitter: https://twitter.com/pa_fleg

Sito web: www.pafleg.it

Spiega Fabio Pagano, Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei: “Il nostro Parco è da sempre un luogo adatto per le famiglie, in questa estate vogliamo esserlo ancora di più, popolando i nostri luoghi di piccoli visitatori e fornendo una divertente ed educativa esperienza di visita. Per parlare e attrarre la loro attenzione abbiamo scelto un testimonial speciale in grado di stimolare e accendere la loro fantasia.”

Aggiunge Claudia Mazzucco, CEO di Atlantyca: “Siamo veramente molto felici di questa nuova importante collaborazione che si inserisce sulla scia di una serie di progetti culturali e museali di cui Geronimo Stilton si è fatto ambasciatore grazie alla sua capacità di trasmettere sempre ai suoi giovani fan, in maniera divertente, valori positivi e importanti, anche nei periodi più complicati”.

L’iniziativa si sposa appieno con l’innata curiosità, la passione per l’archeologia e quella per la natura del topo più famoso di Topazia, città dove Geronimo Stilton vive e dove lavora come Direttore del giornale L’Eco del roditore.

Il progetto educativo è realizzato in collaborazione con Atlantyca Entertainment, l’azienda milanese che gestisce i diritti editoriali internazionali, di animazione e di licensing del personaggio Geronimo Stilton. La serie di libri di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni PIEMME, è diventata un fenomeno globale con 161 milioni di libri venduti in tutto il mondo e diverse serie animate coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 paesi.