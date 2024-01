GiòNa” – Giovanni Bosco e Napoli, mercoledì 31 dai Salesiani

“Una funicella da sola fa ben poco, tante funicelle insieme formano una fune grossa e

robusta”. (Don Bosco)

Mercoledì 31 gennaio 2024, presso l’istituto Salesiano Napoli Don Bosco, si svolgerà,

come ogni anno la festa evento in ricordo e in onore di Don Bosco dal titolo: “GiòNa”

– Giovanni Bosco e Napoli.

Per celebrare il santo della pedagogia del Sistema Preventivo, il Don Bosco Napoli,

dalle 15:00 alle 18:00, accoglierà circa 700 ragazzi provenienti da tutte le educative

territoriali e da tutti i centri diurni di Napoli accompagnati da circa 100 educatori, per

trascorrere un pomeriggio all’insegna di giochi a tema sul rispetto delle regole,

dell’amicizia e della riflessione personale e collettiva. Una festa per incontrarsi,

cooperare e fare rete.

Ospiti speciali, alla V edizione di “GiòNa”, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Luca

Trapanese

Di seguito il programma della giornata:

15:00 – Arrivi e accoglienza con la Fanfara dell’arma dei carabinieri

15:30 – Inizio dei giochi

17:00 – Raduno in teatro “Conosci Giò”

17:30 – Premiazioni e saluti istituzionali.

Il Don Bosco Napoli, centro d’accoglienza giovanile, guidato dai Salesiani di Don

Bosco e da un’equipe di educatori, assistenti sociali, psicologi, volontari e

insegnanti, dispone al suo interno, di un ampio oratorio, frequentato principalmente

nelle ore pomeridiane per attività ludiche e di formazione, di tre comunità di tipo

familiare per minori e per stranieri, di un centro di intervento diurno nella forma

semiresidenziale, di un centro di educativa territoriale e di un Centro di Formazione

Professionale.