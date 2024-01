UniCredit supporta la Factory “Hub Sole” della cooperativa L’Orsa Maggiore

E’ stata inaugurata oggi a Napoli, nel Parco San Laise (ex base Nato), la Factory “Hub Sole” della cooperativa L’Orsa Maggiore, che realizza percorsi di formazione e inclusione lavorativa di giovani con disabilità, madri single, Neet e giovani in drop out.

Tre le aree produttive di intervento: service & production, conferenze & meeting, food & coffee. La Factory “Hub Sole” (Sviluppo Occupazione Lavoro Emancipazione) è un’area produttiva, in cui una stamperia, una sartoria sociale e un bar bistrot lavorano in collaborazione. Giovani neet sono impegnati in attività di grafica e tecniche di stampa, un gruppo di donne, impegnate in un percorso di emancipazione personale, è espressione della sartoria sociale, mentre il bar bistrot è un polo di inserimento lavorativo per persone con fragilità, in cui si stimolano l’acquisizione di competenze, in un contesto in cui la persona è al centro, i ritmi e i tempi sono adeguati alle persone e si lavora sulla qualità, sia del prodotto che del processo produttivo.

“Il lavoro è il presupposto indispensabile per essere autonomi, indipendenti e capaci di costruirsi il proprio futuro” commenta Francesca D’Onofrio, Presidente della Cooperativa “per questo motivo L’Orsa Maggiore ha deciso di creare un luogo che profuma di opportunità, dove formazione e lavoro vanno a braccetto, dove ci si forma lavorando e si lavora formandosi. Abbiamo deciso di investire in questa direzione e grazie al sostegno della Regione Campania, della Fondazione Peppino Vismara, della Fondazione Con il Sud e di UniCredit, la Factory “Hub Sole” è oggi una realtà produttiva che coniuga inclusione sociale e lavorativa, a favore di giovani vulnerabili”.

“Siamo felici di aver supportato la realizzazione di questo progetto che svolge un importante lavoro di supporto alle categorie fragili sul territorio” ha dichiarato Leandro Sansone, Responsabile Territorial Development Sud di UniCredit. “Siamo convinti che il ruolo di una banca non sia semplicemente quello di erogare finanziamenti. Abbiamo un importante scopo sociale che è quello di aiutare le persone – imprenditori, famiglie e soggetti vulnerabili – a costruirsi una vita migliore. Vogliamo contribuire con il nostro lavoro a generare un circolo virtuoso con ritorni concreti per i territori in cui operiamo, aiutare le nostre comunità a progredire, per creare insieme una società più equa e sostenibile per tutti”.