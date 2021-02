Giorno del Ricordo, Comitato 10 febbraio propone targa per vittime foibe.

Una targa commemorativa per ricordare le vittime delle Foibe da collocare nei giardinetti di piazza Mercadante, a Napoli.

E’ la proposta del “Comitato 10 Febbraio”, in occasione della “Giorno del ricordo”, che si svolge in tutta Italia il 10 febbraio in memoria degli italiani uccisi durante la seconda guerra mondiale e gettati, a volte vivi, nelle foibe, cavità carsiche del terreno in Istria ed in Dalmazia dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito.

La proposta del “Comitato 10 febbraio” è già stata approvata dalla I Municipalità e sarò esaminata dalla Commissione Toponomastica del Comune di Napoli.

Per Mercoledì alle 18 il “Comitato 10 Febbraio” terrà un presidio nei giardinetti di piazza Mercadante, nel rispetto della normativa anti-Covid- “per ricordare – afferma il presidente, Alberto Brandi – tutti coloro che preferirono morire italiani piuttosto che rinunciare alla propria identità” (ANSA).