Grande festa in Piazzetta per Peppino di Capri a Sanremo.

E’ festa in Piazzetta, a Capri, dopo la conferma del ritorno di Peppino di Capri sul palco del Festival di Sanremo in qualità di superospite della serata di giovedì 9 febbraio.

La notizia della presenza all’Ariston del popolare musicista, cantante e autore, ha scatenato l’entusiasmo di amici e fans sull’isola.

E i capresi assicurano che saranno tutti davanti alla tv.

Recordman di partecipazioni con 15 presenze, l’ultima apparizione di Peppino di Capri è avvenuta al Festival del 2005 con la canzone “La panchina”. In precedenza, aveva conquistato la statuetta del vincitore nel 1973 con “Un grande amore e niente più” scritta da Franco Califano e nel 1976 con “Non lo faccio più”.

Il cantore che rivela nel nome il suo amore per l’isola azzurra ha trasformando lo stile della musica e della canzone napoletana dopo gli inizi con i Capri Boys ed i Rockers.

Portando poi in tutto il mondo le melodie dei suoi successi, a partire da “Luna caprese” e “Champagne”. Il sognatore per antonomasia, come il titolo di un’altra sua famosa canzone, ha regalato emozioni musicali amate da tante generazioni con canzoni italiane, napoletane e anche in inglese. E’ cittadino onorario di Saint Tropez, onorificenza che gli è stata conferita dopo il successo della canzone dedicata alla cittadina rivierasca del sud della Francia. L’amore per Capri lo spinse nel 2008 a celebrare i primi 50 anni di carriera con una festa in Piazzetta e nel 2013 a festeggiare i 40 anni di “Champagne” con cui aveva vinto a Sanremo. (ANSA).