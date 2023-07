Grande successo per Anima Flegrea a Monte di Procida

Si è conclusa ieri, ad Acquamorta Monte di Procida (Na), la I edizione di “Anima Flegrea – Festival del mito, della cultura e della danza”, con l’applauditissimo Gran Galà “E lucean le stelle”, condotto dalla giornalista e conduttrice televisiva Veronica Maya, madrina d’eccellenza. La manifestazione, diretta dal coreografo internazionale Antonio Colandrea, è stata prodotta dal Comune di Monte di Procida con la WiAutomation ed organizzata da ArtGarage – Centro Coreografico e delle Arti Performative Contemporanee con la collaborazione di CampiFlegrei Active, Artù, Avvertenze Generali, la ProLoco di Monte di Procida e l’Endas.

Ognuna delle 6 serate di danza, teatro, moda e musica è stata un sold out a scena aperta con tanta partecipazione anche della critica con circa 50 eccellenze premiate di ogni categoria. Il Gran Galà “E lucean le stelle”, serata conclusiva di “Anima Flegrea”, ispirata al firmamento celestiale, ha visto sul palco, ad impreziosire il Festival, le creazioni del coreografo di fama internazionale Jacopo Godani, presente con due danzatori della Dresden Frankfurt Dance Company, Zoe Lenzi Allaria e Felix Berning; i ballerini Claudia D’Antonio, Stanislao Capissi, Martina Affaticato, Irene De Rosa e Giuseppe Ceccarelli del Teatro San Carlo di Napoli; e ancora tanti altri artisti internazionali come i coreografi Roberta Ferrara, Niko Piscopo e Sabrina Massignani con il Venezia Balletto. Ospite musicale della serata è stato Diego Moreno con il suo successo internazionale l’Azzurro Corazòn, per celebrare la stagione esaltante del Napoli nel campionato italiano di calcio.

Il Premio Anima Flegrea è stato conferito a:

Alessio Buccafusca, Agnese Omodei Salè, Massimiliano Morra, Rosario Porzio, Roberta Ferrara, Sara Zuccari, Francesco Novelli, Luciana Savignano, Niko Piscopo, Sartoria Bencivenga, Anna Maria Prina, Roberto Laringe, Irene de Rosa, Giuseppe Ceccarelli, Oriella Dorella, Gerardo Porcelluzzi, Martina Affaticato, Jacopo Godani, Nando Citarella, Sabrina Vitangeli, Monica Ratti, Stanislao Capissi e Claudia d’Antonio, Raffaella di Caprio, Luciano Cannito, Sabrina Massignani, Aja Jung, Diego Moreno.