Il Bambino Nascosto, lunedì 8 alla Fondazione Premio Napoli.

“Il Bambino nascosto” incontro con il regista Roberto Andò e l’attore Silvio Orlando Domenica 7 novembre ore 11.30 Fondazione Premio Napoli Piazza del Plebiscito – Palazzo Reale

Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli ed è titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella. Una mattina un bambino di dieci anni si insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. Ciro è un bambino che abita con i genitori e con i fratelli nel suo stesso palazzo. Interrogato sul perché della sua fuga Ciro non parla. Nonostante questo, il maestro decide di nasconderlo in casa, ingaggiando una singolare, e tenace, sfida ai nemici di Ciro. Scoprirà presto che il bambino è figlio di un camorrista.

(Evento in presenza fino ad esaurimento posti) Tratto dal romanzo omonimo scritto dallo stesso regista Roberto Andò, il film “Il bambino nascosto”, sarà oggetto di un dialogo tra regista e protagonista, Silvio Orlando che interpreta Gabriele Santoro, insieme a Valerio Caprara e il presidente della Fondazione Premio Napoli Domenico Ciruzzi.