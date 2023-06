Il Bosco Tessile di Carillo Home riscuote grande successo a Napoli Moda Design

Tra i protagonisti della decima edizione di Napoli Moda Design, evento annuale dedicato all’esposizione di tessuti, abiti, ceramiche, oggetti di arredamento e illustrazioni, organizzato dall’architetto e Art Director Maurizio Martiniello al Maschio Angioino, Carillo Home, ha portato la sua personale interpretazione.

La Natura, tema dell’edizione 2023 della kermesse, è stato il fil rouge per la creazione della maestosa installazione di Carillo Home all’interno del cortile del Castello.

Un autentico “Bosco Tessile”, che ha visto una delle torri di acciaio alte fino a 10 metri, realizzate dall’Art Director Martiniello e contenenti un albero, vestita dei tessuti del brand Revèer, con ben 100 mq di lino 100% biologico.

Cuscini di arredo, lenzuola e trapuntine a marchio Riviera hanno completato il fitto paesaggio, fatto di contemporanei alberi ramificati, che ha portato i visitatori in una dimensione onirica, ma dalla forte impronta green. I pattern, le nuance, le fantasie e i diversi tessuti si sovrappongono volutamente in modo giocoso, per creare una sorta di paesaggio immaginario, un conceptpensato dall’ufficio stile Carillo Home, proprio per esaltare il design, lo stile e l’attenzione ai dettagli delle collezioni, che richiamano la natura in tutte le sue forme e che in questa installazione hanno quasi preso vita.

Lavorazioni originali e tessuti di alta qualità Made in Italy, che portano la tradizione artigianale tessile in un contesto originale ed innovativo, donandogli nuova linfa vitale, valorizzando la natura e le sue materie prime.

Il progetto Carillo Home, il family brand della Angelo Carillo & C. S.p.A, azienda tessile italiana, è nato con il lancio di una piattaforma e-commerce e con l’apertura, successiva, di shop in shop e punti vendita diretti su tutto il territorio nazionale. Ad oggi si contano 23 shop in shop, ambassador di Carillo Home,e cinque punti vendita, a Genova, Milano, Bologna, Bergamo e Torino.

www.carillohome.com