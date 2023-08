Il Palio dell’Assunta a Monte di Procida

Otto gozzi rappresentanti dei quartieri della nostra cittadina si sfideranno al largo del golfo partendo da Acquamorta, oggi alle 18.00. L’evento finanziato dal Comune attraverso il bando cultura è organizzato dall’associazione Vela latina. Il sindaco Peppe Pugliese afferma: “Accade oggi come da tempo, il Palio dell’Assunta è il simbolo della nostra identità, dell’amore del mare dei nostri pescatori, dei gozzi patrimonio immateriale della tradizione. Otto imbarcazioni che rappresentano i quartieri si sfideranno nello specchio d’ acqua della nostra marina. Accanto alla sfida tradizionale dei gozzi ce ne sarà una altra, parallela, quella delle nostre donne: il trofeo delle nereidi, senza di loro non riusciremo a solcare i mari. Uno spettacolo da non perdere che suggella il legame con le isole vicine, non a caso ci sarà il sindaco di Procida con me oggi alle 18. I vogatori guarderanno le isole, il mare, nostra fonte di ricchezza. Uno scenario unico, una festa identitaria. Penseremo ai nostri concittadini in America, alla nostra protettrice”.

Le griglie di partenza:

Griglia Palio uomini

1 – Verde -Franco e Giuseppe – Abbasc a vita

2 – Azzurro – Andrea e Carlo – Piazza

3 – Arancio – Angelo e Corrado – Croci

4 – Viola – Fabio e Lorenzo – Cappella

5 – Bianco – Costantino e Stefano – Case vecchie

6 – Blu – Biagio e Fabio – Miliscola

7 – Giallo – Arcangelo e Nicola – Torrione

8 – Rosso – Giovanni e Stefano – Torregaveta

Griglia Nereidi

1 – Verde – Maria e Antonella – Gaeta 1

2 – Azzurro – Laura e Anna – Gaeta 2

3 – Arancio – Marcelle e Sara – Gaeta 3

4 – Viola – Teresa e Teresa – Monte 1

5 – Bianco – Anna e Susy – Monte 3

7 – Giallo – Carla e Rosaria – Monte 2

8 – Rosso – Tina e Rosaria – Bacoli