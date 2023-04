Il trionfo non ha sensi, la storia di Alessandro in un corto.

Alessandro ha una grave sordità (curato al Bambin Gesu’ di Roma da 16 anni) e dal 2019 purtroppo una MALATTIA GENETICA RARA DEGENERATIVA , la SINDROME DI USHER 2 CON RETINITE PIGMENTOSA ED AGGRAVIO DI EDEMA MACULARE (curato al Policlinico- Università Vanvitelli dalla Prof.ssa Simonelli. rep. TELETHON), ad oggi IPOVEDENTE AL BUIO.

Nonostante ciò, lui da circa due anni parla a platee di studenti (anche con l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli), raccontando il suo esempio, come affronta la malattia, PONENDOSI TANTI OBIETTIVI ED AGGRAPPANDOSI A DELLE PASSIONI:HA FATTO TANTISSIME COLLABORAZIONI NELLA MODA , COME FOTOMODELLO PER L’INCLUSIVITA’; STA FINENDO DI SCRIVERE UN LIBRO CHE USCIRA’ A SETTEMBRE E STUDIA RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA .

Sabato 15 aprile verrà proiettato il CORTOMETRAGGIO che parla della storia di ALESSANDRO , che ovviamente è il PROTAGONISTA: “IL TRIONFO NON HA SENSI”, ideato e realizzato da studenti universitari dello IED di Roma..