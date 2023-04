La seconda edizione de Il Giro racconta sarà presentata il 13 aprile, alla giornata inaugurale del Salone “Napoli Città Libro”.

Giovedì 13 aprile, alle ore 16, alla Sala Urania della Stazione Marittima, presentazione del libro Il Giro racconta, la meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 116 arrivi in Campania. Il libro edito da LeVarie, con autore Gian Paolo Porreca e con i racconti inediti di Gianfranco Coppola e di Gian Paolo Ormezzano, è giunto quest’anno alla sua seconda edizione, con la novità di uno speciale dedicato alle quattro tappe in Campania del Giro d’Italia 2023 ormai prossimo.

Dopo il successo ottenuto nel 2022 (Premio Luigi Necco come libro sportivo dell’anno in Campania) Il Giro racconta aprirà Napoli Città Libro, il Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli, che giunge alla 4a edizione, in programma appunto dal13 al 16 aprile prossimo nella prestigiosa sede della Stazione Marittima (costo del biglietto d’ingresso 5 euro). Alla presentazione interverranno l’autore Gian Paolo Porreca, il presidente nazionale Ussi e autore di uno dei racconti inediti del volume, Gianfranco Coppola; il giornalista/editore de LeVarie Marco Lobasso.

Gian Paolo Porreca

Chirurgo vascolare di professione, giornalista e scrittore per passione, innamorato del ciclismo e firma del Il Mattino di Napoli. È autore di vari libri di successo e di Il Giro racconta, il volume che narra della storia dei 116 arrivi del Giro d’Italia in Campania, giunto nel 2023 alla sua seconda edizione.