Iliad apre nuovo store alla Stazione Centrale, inaugurazione venerdì 26.

Iliad, l’operatore che ha rivoluzionato il mercato italiano della telefonia grazie alle sue offerte chiare e trasparenti, è pronto a inaugurare il suo nuovo Store a Napoli, il 2° Flagship Store di iliad in città. Ad annunciare l’arrivo è apparso sulle vetrine della Stazione Centrale (piano -1) un detto tipico: STORTA VA, DERITTA ILIAD VENE.

iliad è pronta per aprire i battenti venerdì 26 maggio e far conoscere a tutti la #Rivoluzioneiliad festeggiando la nuova apertura con colazione e gadget per tutti.

Nel nuovo punto vendita gli utenti avranno la possibilità di attivare l’offerta mobile più adatta alle proprie esigenze e sottoscrivere l’offerta fibra in tempi rapidissimi tramite le Simbox. Il personale specializzato è disponibile a fornire assistenza, aiutando gli utenti nelle fasi di attivazione e di post-vendita.

Con quello di Napoli, la rete commerciale di iliad arriva a quota 36 Flagship Store e oltre 4.000 punti vendita in tutta Italia tra Simbox, iliad Corner, iliad Point e iliad Express.