Inaugurato Villaggio della Befana in Piazza Mercato con Manfredi.

L’inaugurazione stasera del Villaggio della Befana in Piazza Mercato – Fiera del giocattolo e della calza “è il primo atto di un percorso che vogliamo intraprendere insieme all’assessorato al Turismo e Commercio in un luogo simbolico della città come piazza Mercato che merita investimenti e una nuova vocazione per ritrovare centralità”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al taglio del nastro della fiera di stand dedicati alla Befana in Piazza Mercato.

C’è in campo un impegno nostro – ha detto – insieme ai commercianti del territorio e alla Municipalità. Cerchiamo insieme di investire e trovare un percorso importante per Piazza Mercato. Vediamo una volontà dei commercianti ma serve dare incentivi e anche nuova vocazione alla piazza che dopo molti spostamenti negli ultimi anni ha perso centralità, ci vuole quindi un progetto serio che vogliamo sostenere ma abbiamo bisogno di idee da parte di imprenditori che vogliono investire”. (ANSA).