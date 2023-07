Ischia Global  Film & Music Fest, chiusa con successo la 21a edizione

Si è brillantemente conclusa la 21 esima edizione di Ischia Global Film & Music Fest , la kermesse dello showbiz internazionale fondata e prodotta da Pascal Vicedomini sull’ isola Verde. Una stagione da Oscar, quella appena terminata, che ha visto la partecipazione di 120 star, Brendan Fraser , Premio Oscar 2023 a Toni Collette,al maestro Pupi Avati , Catherine Hardwicke, Clive Davis, Diane Warren,, Nat Wolff Clara McGregor, il regista lanciatissimo Ethan Berger, inaugurata domenica 9 luglio con l’anteprima mondiale di “Double Soul” di Valerio Esposito con Murray Abraham, Danny Glover Julian Sands la sorella Fontana e Francesca Tizzano,

Dopo il buio periodo della Pandemia , Hollywood e’ tornata l’assoluta protagonista della manifestazione ischitana di Vicedomini , ad appena qualche giorno prima dello sciopero degli attori oltreoceano ed il relativo embargo ,con la consegna degli Ischia Awards a Brendan Fraser (miglior attore per “The Whale”), Rob Marshall (regista di Chicago) a Diane Warren, la celebre compositrice e ad altre star.

200 le proiezioni tutte gratuite (70 lungometraggi, 30 documentari e 100 corti selezionati su 1400 opere ) in concorso e non, provenienti da circa 40 paesi del mondo: sono solo alcuni numeri di una kermesse che si riconferma essere l’evento clou dell’estate cinematografica mondiale. Ampio spazio anche ai Forum su tematiche di grande valore come il rispetto dei Diritti Civili, dell’Ambiente, del Diritto d’autore accanto all significativo approfondimento sul discusso rapporto tra Intelligenza Artificiale e la creatività artistica, diretto dal Prof Giulio Maira , mentre , come di rito, grande rilievo è stato dato all’industria cinematografica,con convegni di alto profilo a cui sono intervenuti tanti produttori di fama mondiale da Raffaella De Laurentiis a Avi Lerner e gli italiani Paolo Del Brocco e Nicola Claudio (Rai Cinema), Maria Pia Ammirati (Rai Fiction), Alessandro Salem (Medusa).

Chairperson di questa edizione è stato il regista Jim Sheridan (UK), Presidenti onorari Trudie Styler (UK) e Tony Renis, mentre il ruolo di madrina è stato affidato all’affascinante .Soleil Sorge. Lunghissimo l’elenco dei protagonisti ,dai registi Catherine Hardwicke, Amos Gitai, Mike Figgis, a Clara McGregor, Brady Corbert a italiani, con il maestro Pupi Avati, Edwige Fenech, Gabriele Lavia, Andrea Scarduzio, Anna Ammirati, Fausto Russo Alesi, Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Selene Caramazza, Valerio Esposito, Enrico Vanzina, Eleonora Giorgi, Federico Moccia, Marisa Laurito, Claudia Mercuri, Luca Riemma, Tommaso Basili, Tea Falco, Bruno Bilotta, Nikita Pelizon, Caterina Milicchio, Sofia,Milos con la greca Ria Antoniou

Per la musica,, accanto al leggendario produttore Clive Davis, sono giunti sull’Isola verde, Sofia Carson, Simon Franglen (compositore di “Avatar: The Way of Water”), Jean Michel Byron (ex frontman dei Toto) sono da citare gli italiani Cristiano De Andre’, Enzo Gragnaniello, Paola Turci, Ciccio Merolla, Moreno, il talent scout per antonomasia Claudio Cecchetto. Per l’impegno umanitario oltre al professore Giulio Maira (neurochirurgo e divulgatore scientifico), è da menzionare la presenza di Don Davide Milani (presidente dell’Ente dello Spettacolo).. Da segnalare , la partecipazione al Festival, dei casting director, Armando Pizzuti, Barbara Giordani, Francesco Vedovati, Annamaria Sambucco e degli agenti Gianni Chiffi e Consuelo de Andreis (Volver), Lena Roklin, Alex Pacifico, Paolo Fidemi e le fotografe Viccolia e Saida. Di grande valore artistico le masterclass come sempre dirette dall’ acting coach hollywoodiano Bernard Hiller.

L’happening di Pascal Vicedomini, è realizzato con l’Accademia Internazionale Arte Ischia (presidente onorario Tony Renis) e con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, insieme a Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar. Il festival e’ stato seguito sulle Piattaforme Mymovies.it e sull’americana Eventive.org