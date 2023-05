La Capri rivisitata di Peter Sternäng in mostra a Villa San Michele da sabato 20.

Con la mostra Capri Revisited dell’artista svedese Peter Sternäng continua, sabato 20 maggio alle ore 19:00 , il ciclo di esibizioni con le quali è iniziata la stagione culturale di Villa San Michele, casa museo del medico e scrittore Axel Munthe, diretta dalla soprintendente Kristina Kappelin.

Dopo il successo della personale di Isabella Ducrot, il padiglione Olivetum, ospiterà, fino al 3 giugno, uno degli acquerellisti più famosi della Svezia, che espone regolarmente le sue opere nelle gallerie e istituti di cultura più prestigiosi.

“In tre occasioni ho avuto il privilegio di vivere e lavorare nella Villa San Michele a Capri – racconta Peter Sternäng. Sempre ad agosto, il periodo più caldo e turistico dell’anno, ma è quello che preferivo per poter stare all’aperto a dipingere acquarelli tutto il giorno. Ho dipinto la vista dalla mia terrazza, in condizioni di luce sempre diverse.

I turisti sono diventati i miei modelli preferiti quando andavo al mare. Soprattutto a Marina Grande, dove corre una spiaggia stretta, lunga poche centinaia di metri, migliaia di persone nuotavano e prendevano il sole ogni giorno, e lì ho trovato modelli più interessanti di quanti ne abbia mai avuti nelle mie scuole d’arte. La sera mi trasformavo in un pittore iPad e uscivo a disegnare paesaggi notturni. Poiché l’unica fonte di luce da cui dipendi proviene dalla lastra stessa e la luce del giorno rende solo più difficile vedere l’immagine, è vantaggioso dipingere al buio.

Ora farò una mostra a Villa San Michele e mostrerò alcuni degli acquerelli e degli iPad che ho dipinto sull’isola, così come alcune xilografie scolpite nel mio studio in Svezia, con il ricordo recente di Capri. Quello che ho visto a Capri ha risvegliato in me la voglia di dipingere. Il Motif è diventato il mio Motivo”.

L’esposizione è realizzata dalla Fondazione Axel Munthe con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia in Italia e del Consolato di Svezia.

La mostra, sarà aperta fino al 3 giugno, tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 18. Il prezzo del biglietto (10,00 €) include l’ingresso e la visita al museo e al giardino di Villa San Michele.

Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu