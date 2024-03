La collezione Coin Excelsior firmata Giuliana Cella disponibile anche a Napoli da giovedì 7

Il gruppo Coin ha richiesto alla stilista milanese Giuliana Cella, battezzata “regina dell’etno-chic” dal Financial Times, la creazione di una linea “speciale” di abbigliamento, accessori e gioielli, nell’ambito di un nuovo progetto: un pop-up store itinerante che partirà il 7 marzo da Coin Excelsior di Milano, in c.so Vercelli 30, per poi proseguire per le sedi di Roma, Napoli, Verona.

Ma chi è Giuliana Cella? Stilista, non basta, designer, nemmeno, collezionista? Sì, ma non solo.

“Poeta del tessuto!” così è stata definita dalla stampa. Giuliana Cella non rientra in nessuna categoria della moda codificata… “La moda cambia e passa, lo stile resta.” – afferma lei, che uno stile lo ha creato, preciso, riconosciuto, inconfondibile. Giuliana Cella è la Signora del Quadrilatero da più di 25 anni; il suo showroom, in via Borgonuovo, è uno «spazio» noto a chi vuole assicurarsi un capo inedito. Ha portato le sue creazioni nelle sedi più prestigiose al mondo ed ora si regala una nuova avventura, con Coin Excelsior.

A questo proposito Giuliana Cella ha scelto come compagno di viaggio Artom Strategy Spa, nella persona di Arturo Artom, al quale è legata da lungo tempo da un rapporto di amicizia e stima.

La collezione Gi.Ci by Giuliana Cella

Top e pantaloni in Jersey, piccoli coats in cotone/seta, ricamati con mille colori. Tuniche in seta e caftani ricamati a mano. Camicie e camicioni in cotone con inserti in pizzo. Piccole borse decorate con charms. Ornamenti per capelli con perline e charms. Gioielli, per lo più a pezzo unico, in argento/ bronzo dorato, con ceramica raku, zirconi etc.