Barittico Celebra la Donna con un Menu Esclusivo

Quest’anno da Barittico, in occasione dell’8 marzo, abbiamo creato un menu speciale, tutto ispirato alle donne.

Un viaggio di sapori che celebra la forza, la bellezza e la creatività delle donne: ogni piatto è una piccola opera d’arte che attraversa sapori diversi dai più delicati a quelli più audaci. Un connubio tra eleganza e cucina per una serata unica.

Si parte con una mimosa in gel di ananas e pesca e un antipasto con Barba di frate, tartare di tonno all’olio di sesamo e teriyaki, tuorlo fritto e agretti croccanti, abbinato ad un French 75 (gin, limone, zucchero e prosecco).

Il main sarà un Pesce di fondale glassato al limone con un crumble di mandorle e peperoncino con polvere di prezzemolo abbinato ad un Mai Thai (Rum la hechicera, bumbu, lime, liquore Angostura all’arancia e mandorla).

Per concludere in bellezza, Mimosa alla violetta e limone per dolce, abbinato a Verjus, liquore alla violetta e maraschino.

L’appuntamento è in Via Giovanni Merliani, 51, 80129, Napoli (NA), solo per l’8 marzo.

Per info e prenotazioni, chiama o scrivi su whatsapp al numero 08119214976.

