Sant’Angelo d’Alife, l’intera comunità tifa per Michele Pio Funiciello

Tutta la comunità di Sant’Angelo d’Alife sarà sintonizzata su Rai Sport, giovedì 7 marzo, per tifare Michele Pio Funiciello, classe 2008, giovane promessa del nuoto.

Il giovane atleta santangiolese parteciperà ai Campionati Assoluti Primaverili di Nuoto FIN che si disputeranno a Riccione, presso lo Stadio del Nuoto, dal 5 al 9 marzo. Ha iniziato a tre anni Michele Pio, seguendo la scia degli altri due fratelli, anch’essi, allora, agonisti di nuoto. Reduce da una straordinaria affermazione al I Trofeo Citta’ di Pozzuoli, lo scorso 10 febbraio, Michele Pio non solo ha vinto i 50 rana, 100 rana e i 100sl ma lo ha fatto segnando dei tempi di assoluto valore nazionale. A “rana” si è confermato come il secondo nuotatore italiano più veloce al momento nella classe 2008, sia nella distanza dei 50 che nella doppia distanza dei 100 con due ottimi crono, rispettivamente di 29”03 e 1’03”00. Nei 100 sl ha poi nuotato in 50”48 la terza prestazione italiana classe 2008 (aggiornata ad oggi). Michele Pio è un nuotatore eclettico dalle grandi potenzialità, insegue il sogno della nazionale italiana. “E noi è proprio questo che gli auguriamo, – dichiara il sindaco di Sant’Angelo d’Alife che si fa portavoce dell’intera comunità – di entrare in nazionale oltre che di fare sempre meglio in acqua. Vogliamo far sapere a lui e a tutti i giovani sportivi della nostra comunità che saranno sempre un motivo di vanto e di orgoglio e che perciò faremo sempre il massimo per sostenerli”.