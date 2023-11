La festa di Striscia la Notizia a Verissimo, anche Luca Abete tra gli ospiti

Grande festa nello studio di Verissimo per il 35esimo compleanno di Striscia la Notizia.

Sabato 11 novembre alle 16.30, il programma di Silvia Toffanin renderà infatti omaggio al tg satirico ideato da Antonio Ricci, andato in onda per la prima volta il 7 novembre 1988.

Un’intera puntata dedicata alla storia del programma, dove non mancheranno diversi volti storici. Nel corso dell’appuntamento, saranno presenti in studio i vari conduttori: da Ezio Greggio a Enzo Iacchetti, passando per la coppia formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Tra tormentoni, gag e impegno civico e sociale al fianco dei cittadini, spazio anche agli inviati: da Luca Abete a Valerio Staffelli, passando per Jimmy Ghione, Moreno Morello, Stefania Petyx, Dario Ballantini, Pinuccio e molti altri.