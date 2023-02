La moda napoletana alla conquista di Milano, 4 brand sfilano domenica 26 allo showroom Autorigoldi.

Quattro brand uniti per un solo obiettivo: conquistare Milano.

Lo stilista Raffaele Tufano, Aissela, Mental Creator e Amuleto sono tra i partecipanti di uno degli eventi più esclusivi della settimana della moda milanese: Autorigoldi International Fashion Week Volkswagen Group by Skoda, in programma domenica 26 febbraio 2023, ore 15, presso il Concessionario Autorigoldi Skoda di via Pecchio 10, Milano. Gli abiti sono pensati e realizzati da Raffaele Tufano, stilista napoletano dalla stampa definito ‘romantico metropolitano’, che per la International Fashion Week di Milano si fa portavoce di un ritorno alla vera essenza della moda. Quella dell’abito vessillo della sensualità più semplice, e al tempo stesso ricercata.

Via l’eccesso, Tufano punta su una sola parola: qualità. Del tessuto, del drappeggio, delle spalle strutturate, delle linee pulite. Una collezione, la sua, ispirata a quello che per lo stilista è stato un periodo campale per la moda, che va dall”86 al ’91, e che sancì il passaggio dall’edonismo degli anni Ottanta al Minimalismo dei Novanta. Le calzature sono a cura di Aissela, brand anch’esso Made in Napoli, nato dall’ispirazione di una giovane imprenditrice, Alessia Errichiello, che mette insieme la passione per la moda, coltivata insieme a sua madre Lina, e la lunga esperienza nel settore calzaturiero di suo padre Ciro, artigiano da più di 40 anni.

Nonostante la giovane età del progetto, Aissela è in breve tempo entrata nel cuore di tante donne amanti delle calzature di alta qualità e del made in Italy, dando vita a vere e proprie meraviglie, realizzate solo con materie prime accuratamente selezionate ed assemblate da minuziosa manodopera. Passiamo agli accessori: i gioielli che indosseranno le modelle sono di Mental Creator, il progetto che trasforma le immagini mentali della sua inventrice, Cristina Magrelli, in creazioni artistiche espresse in cromie e forme, racchiudendo spazi infiniti in geometrie mutevoli. Bijoux nati da una matita su un foglio bianco, fino alla manifattura raffinata, offrendo un tocco di stile esclusivo per una donna elegante. Infine, immancabile in passerella le borse di Amuleto, altro brand campano specializzato nella produzione di borse, piccola pelletteria, valigeria e scarpe. Un sapiente e perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione nel segno del Made in Italy PRO.

Sinonimo e garanzia di eccellenza nella lavorazione di preziosa pelle di coccodrillo per la realizzazione di prodotti ricercati ed esclusivi, il cuore pulsante di Amuleto è la modelleria: abili tecnici e artigiani si dedicano allo sviluppo di carta-modelli, alla realizzazione di prototipi, alla fornitura di campionature e alle prove tecniche di produzione.