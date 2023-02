Brucio d’amore: a San Valentino uno spettacolo di teatro forum per riconoscere la violenza nelle relazioni di coppia al Centro Polifunzionale Ciro Colonna di Ponticelli.

Le Kassandre, che opera da anni nel territorio di Ponticelli per il contrasto alla violenza di genere propone, per la festa degli innamorati, insieme a PartecipArte e con la collaborazione di 𝑴𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒅𝒊𝑺𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂, 𝑨𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓, 𝑳𝒖𝒏𝑨𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆,𝑪𝒖𝒄𝒊𝑵𝒂𝒑𝒐𝒍𝒊, 𝑵𝒖𝒐𝒗𝒂 𝑪𝒐𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒂 lo spettacolo Brucio d’amore, un teatro forum sull’iniquità nelle relazioni di coppia.

PartecipArte è una compagnia romana di Teatro dell’Oppresso che mette in scena gli abusi di potere e offre l’occasione di provare ad affrontarli collettivamente in un quadro protetto e divertente.

Attraverso il teatro forum, a cui il pubblico potrà partecipare per cambiare la storia, condotto da Oliver Malcor e Claudia Signoretti, verranno svelate le situazioni che producono o giustificano la violenza per liberarci dai modelli maschili e femminili che danneggiano tutte le nostre relazioni.

Un teatro collettivo per allenarsi a trovare i migliori modi per intervenire in una situazione di violenza, per aiutare una donna che vive una relazione pericolosa senza crearle ulteriori rischi, per costruire insieme relazioni basate sul rispetto.

Al termine dello spettacolo ci sarà una cena-buffet a cura di CuciNapoli Est & Maestri di Strada, accompagnata dalla coinvolgente musica della Banda Basaglia, un ensamble di venti fiati e percussioni, dilettanti e professionisti, con un repertorio bandistico che spazia dalla canzone napoletana antica, al pop al reggae, allo ska.

Le Kassandre, vi aspettano martedì 14 febbraio ore 19.00 al 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐂𝐢𝐫𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐧𝐧𝐚, Via Curzio Malaparte 42 p𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐒𝐚𝐧 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐃𝐈𝐅𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄!

Gli spettacoli sono gratuiti con ingresso fino ad esaurimento posti.

Per prenotare si può inviare una mail all’indirizzo infolekassandre@gmail.com

Per chi volesse anche cenare può compilare il form entro il 13 febbraio (contributo liberale solo per la cena di 10 euro) al seguente link https://forms.gle/aPBJm4QXgxyMERnEA

Evento FB : https://www.facebook.com/events/1192027394770757?ref=newsfeed