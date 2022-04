La Notte di SposIn Campania, mercoledì 27 a Pozzuoli.

Torna “La Notte di SposIn Campania”, l’evento dedicato alle eccellenze del wedding regionale. Mercoledì 27 aprile 2022, nella splendida e suggestiva cornice del Kora Events a Pozzuoli (Na) avrà luogo la seconda edizione della manifestazione organizzata da SposIn Campania: la rivista del Wedding ed eventi fondata dai fratelli Zappella. Oltre 50 tra aziende e professionisti del settore saranno premiati, essendosi aggiudicati il titolo di “The Best of Sposincampania”, la competizione social che ogni anno mette in gara tra loro i migliori fornitori di ogni categoria del comparto wedding. L’evento è l’occasione giusta per le future coppie di sposi, ma non solo, per conoscere i tanti professionisti del settore.

Comunicazione online e social sono i fattori trainanti di SposIn Campania che in questi anni difficili di pandemia è riuscita a tenere sempre unito il settore facendo da tramite tra le aziende e le future coppie di sposi attraverso i suoi canali ufficiali: Sito internet, App e Magazine.

Grande soddisfazione per il Direttore di SposIn Campania, Massimiliano Zappella: “Nonostante il clima di incertezza che negli ultimi due anni ha imposto uno stop agli eventi in presenza, noi di SpoIn Campania abbiamo cercato con tutte le nostre forze di tenere sempre vivo il desiderio di raccontare tutto ciò che ruota intorno al magico giorno del Sì.

Per questa seconda edizione abbiamo voluto fortemente unire le precedenti esperienze aprendo al pubblico l’evento ma allo stesso tempo permettere a migliaia di persone di poterci seguire anche da casa. Grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva regionale Telespazio, “La Notte di SposIn Campania” sarà trasmessa in diretta sui Canali 112 e 295 del digitale terrestre, oltre che sui profili social. Sposi e professionisti sono la nostra inesauribile fonte d’ispirazione. L’amore in tutte le sue forme è il leitmotiv del nostro progetto.”

Durante la serata numerosi saranno i momenti di intrattenimento con esibizioni live e… un ospite a sorpresa. L’evento è ad INGRESSO GRATUITO e si svolgerà all’aperto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Parcheggio e servizio navetta a disposizione di tutti gli ospiti gratuitamente.