La Partita del Cuore, Nazionale Attori vs Consulenti del Lavoro, venerdì 22 a Castellammare

Il prossimo venerdì 22 Marzo, dalle ore 9:00, nella suggestiva e trepidante cornice dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia (NA), si terrà “Un calcio agli infortuni sul lavoro”, un vero e proprio show artistico e sportivo che culminerà nella partita di beneficenza tra la Nazionale Italiana Calcio Attori 1971 e l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

Un ambizioso progetto di sport, arte e cultura, che gremirà le tribune del Romeo Menti e che vedrà protagonisti grandi volti del jet set nazionale, nato al fine di sensibilizzare giovani e studenti sulle delicate e sempre attuali tematiche di tutela e sicurezza sul luogo del lavoro, supportando fattivamente le famiglie vittime di morti bianche, devolvendo il ricavato al finanziamento di borse di studio destinate ai figli dei caduti stessi.

Un parterre di ospiti d’eccezione e grandi ex del calcio partenopeo e dello sport, animeranno il pre-partita in un trepidante show, diretto da Giorgio Bruno, coordinatore artistico e conduttore dell’evento, accompagnato dall’estro di Ernesto Lama, Emanuel Ceruti e Renato Biancardi, da tre grandi bandiere del Napoli, Roberto “EI Pampa” Sosa, Gennaro lezzo e Fabiano Santacroce; Diego Occhiuzzi, medagliato olimpico, dai live dei cantanti Gianluca Capozzi, Mr.Hyde ed Emiliana Cantone, oltre che Diego Sommaripa, Giuseppe Romano, Sabrina Di Dato, Mino Faravolo e dal folklore della Ass. teatrale “I senza nome”, che aggiungono valore al blasone dei calciatori che scenderanno in campo.

“Prevenire è meglio che curare, specie quando si parla di sicurezza sul luogo di lavoro”- è il costante messaggio che sta accompagnando la campagna pubblicitaria di sensibilizzazione sui riferimenti ufficiali dell’Ass. Nazionale giovani Consulenti del Lavoro, organizzatore dell’evento, e che hanno visto coinvolti gli attori e i consulenti delle squadre coinvolte in campo, focalizzando l’attenzione sulla consapevolezza e sull’attenzione volte a garantire l’incolumità dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Tanti gli attestati di stima e le testimonianze che stanno riempiendo il web per supportare le finalità di “Un calcio agli infortuni sul lavoro”, evento che si fregia del patrocinio eccellente di INAIL — Istituto nazionale infortuni sul lavoro, del Ministero del Lavoro, della Regione Campania, di ASL Napoli 3 SUD del CONI e delle Universiadi Torino 2025, oltre che dei patrocini di settore del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ENPACL — Ente nazionale previdenza assistenza consulenti del lavoro e della Fondazione Consulenti per il lavoro — Agenzia per il lavoro e il diretto supporto di Givova e di S.S. Juve Stabia.

“Dai un calcio alla superficialità, la tutela del lavoro sei tu”- cita la locandina ufficiale dell’evento, ricordando l’appuntamento, tra le tribune gremite dello Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia (NA), il prossimo 22 Marzo – ore 9:00.