Le borse di Label Rose conquistano Milano

Label Rose, brand di borse e piccola pelletteria fondato da Francesca Ammaturo, ha dedicato alla sua community un evento esclusivo nel cuore di Milano, con un Pop-Up Store totalmente brandizzato in Piazza San Babila.

Il Pop-Up Store, aperto il 23 e 24 marzo, è stato curato nei minimi dettagli per riflettere l’essenza del brand, offrendo ai visitatori l’opportunità di entrare nel mondo Label Rose e scoprire l’esclusiva linea Monogram in un ambiente unico e suggestivo.

Il nuovo pattern Monogram Label Rose è stato infatti il protagonista delle giornate; il pavimento della location e parte dell’arredamento sono state interamente rivestite dalla stampa nella colorazione testa di moro, stessa che ha caratterizzato le shopping bags e i gift per i partecipanti.

La collezione Monogram presentata in esclusiva si compone di tre pezzi, il secchiello Sandy, la tote Margot Extra Big e, per concludere, il Monogram beauty; tutti disponibili in una palette colori classica e soft che, oltre al testa di moro, vede tonalità quali blu notte, bianco e l’immancabile nero.