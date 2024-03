All’Università Federico II Conversazioni Dannuziane da giovedì 28

Il 28 marzo 2024 prende avvio all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il primo ciclo del seminario Conversazioni Dannunziane, realizzato nell’ambito del progetto PRIN PNRR 2022 Open Air Theatres in Italy (OATI), di cui è responsabile scientifico per l’unità di ricerca federiciana la prof.ssa Maria Pia Pagani. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Collegio Ghislieri di Pavia e della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, con cui la prof.ssa Pagani collabora da anni. Il fascino dei teatri all’aperto italiani è raccontato in quattro incontri, tra marzo e maggio, attraverso autorevoli testimonianze e i reading letterari dell’attore Salvatore Iermano.



Calendario:

-28 marzo 2024, Aula Guarino, Sede Centrale di Corso Umberto, ore 14-16: ospite d’onore Laura Angiulli (Accademia di Belle Arti di Napoli)

-30 aprile 2024, Aula 2, Sede Centrale di Corso Umberto, ore 13.30-15.30: ospite d’onore Roberto Cuppone (Università degli Studi di Genova)

-9 maggio 2024, Aula Guarino, Sede Centrale di Corso Umberto, ore 14-16: ospite d’onore Andrea Mecacci (Università degli Studi di Firenze)

-28 maggio 2024, Aula 2, Sede Centrale di Corso Umberto, ore 13.30-15.30: ospite d’onore Pierfranco Bruni (Presidente della Capitale Italiana del Libro)



Il progetto PRIN PNRR 2022 Open Air Theatres in Italy (OATI) ha come capofila l’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Trieste, con principal investigator il prof. Paolo Quazzolo. Le altre due unità di ricerca sono quella dell’Università degli Studi di Palermo con responsabile scientifico la prof.ssa Anna Sica, e quella dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con responsabile scientifico la prof.ssa Maria Pia Pagani.



Progettazione scientifica e organizzazione: mariapia.pagani@unina.it

Advertisements