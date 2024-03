Al Teatro Serra la guerra per l’elettricità tra Edison e Tesla dal 5 al 7 aprile

È nota come la “guerra delle correnti” con protagonisti due visionari. Premî “InCorti di Artemia” e “I Corti della Formica” è di scena al Teatro Serra di Napoli, “Edison vs Tesla” di Pier Paolo Palma, sul palco con Eugenio Delli Veneri. Regia, Georgia de’ Conno. Musiche, Massimo Varchione ed Elisa Vito. A cura di Red Roger/Maccheroni Amari. Dal 5 al 7 aprile a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316 (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00). Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

Osservata con uno sguardo contemporaneo, la fine dell’Ottocento potrebbe apparire estremamente arretrata, un mondo infinitamente più lento del nostro; ovunque lampade a gas, telegrafi, cavalli e carrozze. Eppure quest’epoca era piena di “futuro” e alle sue figure celebri, dobbiamo tutta la tecnologia contemporanea.

In America, un imprenditore decide di affrontare le lobby del carbone e del gas, presentando al mondo le sue invenzioni, basate sull’utilizzo della corrente elettrica per muovere motori e accendere lampadine. Thomas Alva Edison dimostra al mondo quanto sia facile squarciare il velo del buio, con il semplice tocco di un interruttore. Tuttavia, la sua creazione, la Corrente Continua presenta degli evidenti limiti di gestione; i voltaggi sono poco elevati, le centrali troppo grandi, gli investimenti insostenibili. Nel momento di maggior difficoltà, bussa alla sua porta uno strano scienziato, con un difficile temperamento e idee insolite e dirompenti: è Nikola Tesla. Tra i due si scatena un’acerrima competizione. Un duello, destinato a degenerare, conosciuto come “la guerra delle correnti”.

«Volevamo raccontare l’incredibile storia della corrente elettrica e di tutte le invenzioni che da essa derivano» dice l’autore. La messa in scena è una scommessa: due attori sempre in scena, per quasi un’ora, che incarnano questa straordinaria diatriba, il cui esito ha plasmato il mondo, fino a renderlo moderno. Una vicenda che affronta temi diventati in seguito cruciali, come il marketing e le logiche di mercato in cui è centrale il ruolo giocato dalla psicologia dei due protagonisti: spietato imprenditore Edison, ingenuo e geniale Tesla. È anche la storia di una truffa, le cui prime vittime, saranno proprio i due contendenti.

“Edison vs Tesla”

di Pier Paolo Palma, con Eugenio Delli Veneri, Pier Paolo Palma, musiche Massimo Varchione, Elisa Vito, foto di scena Michele Minervini, regia Georgia de’ Conno

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793