Lingua e cultura nei testi e nelle parole del napoletano, lunedì 22 alla Federico II.

Si terrà lunedì 22 maggio 2023 alle ore 15.30 presso l’Aula Piovani dell’Università di Napoli Federico II (in via Porta di Massa 1) l’incontro su Lingua e cultura nei testi e nelle parole in napoletano, per presentare il primo risultato del lavoro del DESN, Dizionario Etimologico e Storico del Napoletano (Cesati Editore, Firenze).

Sì tratta di un volume che riunisce 152 voci del Dizionario, insieme con una serie di saggi su storie di parole, a cura di Nicola De Blasi e Francesco Montuori, che ne sono anche autori con un gruppo di giovani studiosi della Federico II.

L’incontro di lunedì sarà l’occasione per riflettere sul metodo e sull’impostazione del volume, che presenta l’avvio del primo Dizionario scientifico del napoletano. Nell’opera sono seguite tutte le attestazioni delle parole nelle diverse epoche e sono vagliate tutte le proposte etimologiche, fino a individuare e ad argomentare quella più valida.

«La novità principale – spiega Nicola De Blasi, professore di Storia della Lingua Italiana – consiste proprio nell’analisi approfondita dedicata a tutte le parole, da un lato inserite in una lunga storia, dall’altro considerate in una dimensione geografica e anche in rapporto alla lessicografia italiana e romanza. In questo modo sono anche soppesate e messe da parte una serie di etimologie inaccettabili sul piano scientifico».

Dopo i saluti, presentano il volume Rosario Coluccia e Andrea Mazzucchi, con i curatori Nicola De Blasi e Francesco Montuori. Partecipano gli autori: Lucia Buccheri, Cristiana Di Bonito, Anna Fava, Duilia Giada Guarino, Salvatore Iacolare, Beatrice La Marca, Vincenzina Lepore, Andrea Maggi, Rosa Anna Paradiso.

Rosario Coluccia è accademico della Crusca e professore emerito di Storia della lingua italiana nell’Università del Salento. Ha studiato e pubblicato in edizione critica testi napoletani del ‘300 e del ‘400, collabora al Lessico Etimologico Italiano (LEI) fondato da Max Pfister. Interviene alle ore 16 su Storie di parole e cose: questioni di metodo nel lavoro lessicografico. Andrea Mazzucchi è direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e professore di Filologia italiana. Interviene alle ore 16.45 su Conservazione e innovazione lessicale nei “marginalia” medievali.