Meridionalisti o Identitari, secondo appuntamento di Il Sud in diretta.

Secondo appuntamento del nuovo anno questa sera, con inizio alle ore 18:00, per il ciclo di trasmissioni contemporaneamente in diretta Facebook (pagina Il Brigante) e Youtube (Canale Telebrigante) a cura della redazione di “Q.M. – Questione Meridionale” – approfondimento cartaceo de Il Brigante – ed intitolato “Il Sud in Diretta”.

Una puntata che cercherà di far luce sul caos che si è determinato attorno alle definizioni di “Meridionalista” e “Identitario”, tematica affrontata dal numero speciale di “Q.M – Questione Meridionale” che celebra i venti anni di attività della testata Il Brigante e che sarà in distribuzione da lunedì 18 gennaio.

Tante testimonianze dei fatti accaduti nel corso degli anni (e perlopiù sconosciuti all’ultima leva del meridionalismo) da personaggi protagonisti e da autori di alcuni dei contributi che compongono questo numero davvero prezioso per documentazione personale.

Condotta dal direttore Gino Giammarino, la puntata vedrà protagonisti Antonio Verdone, sindaco di Mignano Monte Lungo (Caserta), Franco Cacciatore, giornalista e storico di Melfi (Potenza), Mauro Vaiani, (esponente di “Autonomia e Ambiente”), Giovanni De Lauso (esponente di CMI Salerno), e Nicola Forte (imprenditore e scrittore meridionalista).

IL SUD IN DIRETTA, VENERDI 15 GENNAIO orario 18:00 – 19:30 Come sempre sarà possibile assistere alla trasmissione contemporaneamente in diretta Facebook (pagina Il Brigante) e Youtube (Canale Telebrigante).