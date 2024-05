Miss Mondo, finale interregionale Campania-Basilicata domenica 26 a Maratea

È iniziato il countdown per la finale interregionale Basilicata-Campania di Miss Mondo, lo storico concorso internazionale di bellezza.

L’evento è in programma per domenica 26 maggio. A ospitare la prestigiosa manifestazione sarà una location d’eccezione, il Grand Hotel Pianeta Maratea. L’appuntamento è per le ore 19.

La serata si preannuncia davvero ricca di suggestione tra ambiente, moda, bellezza e musica. Patron di Miss Mondo, esclusivista per Campania e Basilicata, è Armando Fusco.

Tante le sorprese che riserverà la kermesse. Oltre alle due rappresentanti di Regione (Campania e Basilicata), protagoniste della tappa, infatti, saranno ben dieci semifinaliste nazionali ed una miss eletta attraverso il voto web. La serata sarà presentata dall’attore e regista Fabio Brescia, che, insieme alla showgirl Pamela Prati, madrina dell’evento, daranno vita ad uno spettacolo nello spettacolo. Così quello di karate musicale che sarà offerto dal maestro Antonio Lobello, insignito dal Coni della medaglia di atleta azzurro, plurimedagliato e maestro di Karate 5 Dan – cintura nera, oltre che maestro di Kickboxing e docente nazionale di Krav Maga. Momento clou della serata la sfilata in costume ed in abito elegante delle 32 reginette in gara.

Confermata la presenza in giuria, tra gli altri, di Chiara Esposito, detentrice del titolo Miss Mondo Italia 2023.

Provenienti da Campania e Basilicata, le ragazze sfileranno davanti a una giuria composta da personaggi del mondo dello spettacolo, della moda, della cultura e dell’imprenditoria, in particolare del settore della bellezza. A loro il non facile compito di valutare le bellissime in gara, che si aggiudicheranno le fasce d’accesso alle selezioni nazionali che inizieranno a partire dal primo giugno a Gallipoli (LE).