Musei della Direzione Regionale aperti domenica 30. Madre chiuso ma aperto lunedì 1.

In riferimento ai previsti festeggiamenti per lo scudetto, la Direzione regionale Musei Campania conferma l’apertura regolare dei musei e luoghi della cultura della zona collinare nella giornata di domenica, 30 aprile.

Aperti con il consueto orario i siti napoletani: Castel Sant’Elmo e Museo Novecento a Napoli, Certosa e Museo di San Martino, Villa Floridiana e Museo Duca di Martina, sulla collina del Vomero.

A seguito delle disposizioni comunali connesse al piano di sicurezza, i musei di Villa Pignatelli e Parco e Tomba di Virgilio, situati nelle zone di Chiaia e Mergellina interdette al traffico automobilistico, chiuderanno anticipatamente alle ore 14.00.

Regolarmente aperti anche lunedì 1° maggio i musei e i luoghi della cultura di Napoli e Campania. Molti dei musei che osservano il giorno di chiusura il lunedì lo sposteranno ad altra data. Per tutte le info: https://museicampania.cultura.gov.it/festivita-del-25-aprile-e-1-maggio-2023-orari-luoghi-della-cultura-della-direzione-regionale-musei-campania/

Si comunica che, in conseguenza all’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli n. 196 del 27.04.2023, che istituisce il divieto di transito e circolazione veicolare nel centro storico cittadino, il Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania, resterà chiuso nella giornata di domenica 30 aprile. L’ingresso riprenderà regolarmente lunedì 1 maggio, e in occasione dell’ultimo giorno della mostra Think Thank: REPRODUCTIVE AGENTS, ai visitatori sarà riservato l’ingresso gratuito.