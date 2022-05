Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, 145 anni di solidarietà, convegno a Bari sabato 14.

145 anni di solidarietà: un convegno per raccontare e celebrare la Mutua sanitaria Cesare Pozzo, ente no profit che dal 1877 si occupa di aiutare i suoi attuali 350.000 assistiti nelle spese mediche e socio assistenziali offrendo un esempio concreto di aiuto reciproco.

Nata come organizzazione di categoria nel settore trasporti, CesarePozzo si è contraddistinta nella storia del mutualismo per aver intrapreso un cammino virtuoso che ha visto mettere sempre al centro delle sue azioni l’aiuto reciproco, la solidarietà e il no- profit al fine di garantire ai suoi assistiti il diritto universale alle cure.

Per celebrare il 145esimo anno dalla sua fondazione, CesarePozzo ha voluto intraprendere un importante percorso di celebrazioni iniziato nella città di Milano per proseguire sabato 14 maggio alle ore 9.30 a Bari con il convegno “Mutua sanitaria Cesare Pozzo: memoria e identità, 145 anni di solidarietà”, nella Sala Convegni – Biblioteca De Gemmis, Strada Lamberti, 3.

A prendere parte a questo importante anniversario patrocinato dalla Regione Puglia, Comune di Bari e Città Metropolitana di Bari, saranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Antonio De Caro e l’Assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone.

Ad aprire i lavori sarà Gerarda De Feudis, presidente Puglia e Basilicata della Mutua sanitaria Cesare Pozzo che introdurrà gli ospiti attesi: Matteo Colamussi, presidente ASSTRA Puglia e Basilicata; Massimo Nitti, direttore generale Trasporto Ferrotramviaria; Pierluigi Vulcano, presidente Amtab Bari; Giorgio Botti, direttore generale delle Ferrovie Sud Est; Vincenzo Germano Scarcia, presidente Ferrovie del Gargano e Stefano Stea, Direttore di Esercizio Gts Rail.

L’evento moderato da Antonio Peragine, direttore editoriale il Corriere Nazionale.net vedrà la partecipazione di Andrea Giuseppe Tiberti, presidente nazionale della Mutua sanitaria Cesare Pozzo; del prof. Stefano Maggi, presidente della Fondazione per la mutualità Cesare Pozzo e di Leonardo Palmisano, docente all’Università di Bari e presidente della Radici future produzioni.

Chiuderà la giornata Salvatore Modugno, vicepresidente nazionale della Mutua sanitaria Cesare Pozzo.

“Abbiamo voluto fortemente questo evento per creare un dialogo aperto con le associazioni locali, il no profit, il mondo dei trasporti e le istituzioni affinché il territorio possa trarne concreto beneficio – commenta Gerarda De Feudis – La Mutua sanitaria Cesare Pozzo fonda le sue radici in un lontano passato e negli anni è stata sempre in ascolto delle esigenze in evoluzione dei soci e mettendo costantemente al centro l’aiuto reciproco e la solidarietà”.

“Desideriamo incontrarci e toccare con mano l’attualità della scelta no-profit in ambito sanitario – commenta Andrea Tiberti – Aspettiamo la cittadinanza per celebrare insieme i principi cardine della mutualità, proposta oggi più che mai valida per il raggiungimento dell’universalità delle cure”.

PROGRAMMA

MEMORIE E IDENTITA’ 145 ANNI DI SOLIDARIETA’

MODERATORE

PERAGINE ANTONIO: DIRETTORE EDITORIALE DELLA TESTATA GIORNALISTICA ONLINE “IL CORRIERE NAZIONALE.NET” E PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ANIM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANI NEL MONDO –

UN SALUTO MUSICALE

ORE 9.30 LICEO MUSICALE “D. CIRILLO” – BARI –

INTRODUZIONE

ORE 9.45 SALUTO INTRODUTTIVO: GERARDA DEFEUDIS – PRESIDENTE REGIONE PUGLIA-BASILICATA DELLA SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO

SALUTO DELLE AUTORITA ’

ORE 10.00

MICHELE EMILIANO PRESIDENTE REGIONE PUGLIA ANTONIO DE CARO – SINDACO BARI METROPOLITANA ROSA BARONE – ASSESSORE WELFARE REGIONE PUGLIA

INTERVENTI

ORE 10. 30

MATTEO COLAMUSSI – PRESIDENTE ASSTRA PUGLIA E BASILICATA MASSIMO NITTI – DIRETTORE GENERALE TRASPORTO FERROTRAMVIARIA PIERLUIGI VULCANO – PRESIDENTE AMTAB BARI

VINCENZO GERMANO SCARCIA – PRESIDENTE FERROVIE DEL GARGANO

STEFANO STEA – DIRETTORE DI ESERCIZIO GTS RAIL

RELATORI

ORE 11.00

ANDREA GIUSEPPE TIBERTI – PRESIDENTE NAZIONALE SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO MI

“La S.N.M.S. Cesare Pozzo: i valori mutualistici proiettati nel terzo millennio”.

ORE 11.30 STEFANO MAGGI – PRESIDENTE FONDAZIONE SOCIETA’ MUTUO SOCCORSO MILANO e DOCENTE STORIA CONTEMPORANEA UNIVERSITA’ DI SIENA “145 anni di

solidarietà: dai macchinisti e fuochisti del vapore alla mutua sanitaria dei cittadini”

ORE 12.00 LEONARDO PALMISANO, DOCENTE UNIVERSITÀ DI BARI E PRESIDENTE

DELLA COOP. RADICI FUTURE PRODUZIONI – “Il mutuo soccorso per i bisogni di oggi”

ORE 12.30 – CONCLUSIONI E SALUTI SALVATORE MODUGNO V. PRESIDENTE NAZIONALE DELLA SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO