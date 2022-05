Successo per l’inaugurazione del nuovo centro di medicina specialistica Analysis che si avvale delle tecnologie Alma Lasers Guest Martina Stella e Jane Alexander.

Nonostante la pioggia, più di 500 persone sono intervenute ieri al cocktail di inaugurazione del nuovo ambulatorio di medicina estetica situato all’interno di Analysis, un centro specialistico che abbraccia più di 20 branche mediche e divenuto nel tempo punto di riferimento nazionale per la lettura e refertazione del Breath test.

Special guest dell’evento organizzato dalla pr ed event manager Ezia Modafferi sono state Martina Stella, volto noto del cinema e della televisione e l’attrice Jane Alexander.

Il centro si è impreziosito delle straordinarie tecnologie Alma Lasers, pioniere delle tecnologie ottiche, a radiofrequenza e a ultrasuoni che hanno rivoluzionato la lotta contro gli inestetismi. Tra le tecnologie Alma presenti da Analysis Soprano Platinum per l’epilazione laser, Harmony XL Pro con trattamenti per Rimozione capillari, Rimozione tatuaggi, Ringiovanimento Viso ClearLift e Rimozione Macchie, Accent Prime che combatte e cura le adiposità localizzate e BeautiFill, il trattamento che preleva il grasso in eccesso con il laser e lo reinietta nel corpo per ricreare i giusti volumi. Ad accompagnare l’evento un dj set e tanti selfie con le due attrici.