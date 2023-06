Napoli Contemporanea, Antonio Marras e Michelangelo Pistoletto

Il 23 giugno nel centro storico l’installazione dell’artista

concepita per gli spazi di Vicoletto San Pietro a Majella e delle Rampe del Salvatore e realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli e il Conservatorio di San Pietro a Majella, che sarà inaugurata venerdì 23 giugno alle ore 19:15 presso le Rampe del Salvatore (accesso da via Tari).

Da giugno 2023 a Napoli l’arte contemporanea torna protagonista grazie alla ricca programmazione di mostre e installazioni voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, sotto il titolo Napoli contemporanea, curata da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l’arte contemporanea e i musei.