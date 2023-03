Nino D’Angelo a Maiori il 17 agosto ed a Baia Domizia il 18.

Mentre prosegue con successo il tour teatrale con cui è atteso nella sua Napoli il 14 e 15 aprile al Palapartenope, entrambe le date già sold out da tempo, a gentile (e grandissima) richiesta Nino D’Angelo tornerà in Campania con il suo tour anche quest’estate. Il cantautore napoletano sarà in scena il 17 agosto a Maiori (Salerno) all’Anfiteatro del Porto Turistico e il 18 agosto a Baia Domizia (Caserta) all’Arena dei Pini.

Anche questa estate ci sarà dunque l’occasione per divertirsi con il suo repertorio degli anni Ottanta e per riflettere con quelli successivi, dai successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, fino ai brani del suo ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’.

Inarrestabile, Nino D’Angelo ha deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il suo pubblico che continua a dimostrargli ovunque il suo amore, tra sold out e standing ovation, e anche per dare la possibilità a chi non ha avuto l’occasione di vederlo in questi ultimi anni di poterlo fare in questo tour.

I biglietti per le due nuove date in Campania, a cura di Anni 60 produzioni, sono disponibili da oggi su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Info allo 089 4688156, www.anni60produzioni.com.

Il tour è prodotto dalla DI.ELLE.O. e distribuito dalla Stefano Francioni Produzioni.