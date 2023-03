Champions, sarà Milan-Napoli ai quarti, la vincente di Inter-Benfica in semifinale.

Effettuato a Nyon il sorteggio del tabellone dei quarti di finale di Champions League che dopo 20 anni vede 3 squadre italiane qualificate.

L’urna ha abbinato il Napoli al Milan. La squadra allenata da Pioli, che fino a gennaio sembrava potesse tener testa al ritmo incalzante del Napoli in campionato, a gennaio ha accusato alcune battute d’arresto dalle quali non si è ancora ripresa, emblematico il pareggio in casa contro la Salernitana nell’ultimo turno di campionato.

In Champions però i rossoneri, forti anche della tradizione (hanno in bacheca ben 7 Coppe dei Campioni, secondi solo al Real Madrid) hanno dimostrato di aver un altro passo.

I punti di forza della squadra sono il centravanti francese Olivier Giroud, il portiere francese Mike Maignan (vera e propria rivelazione della scorsa stagione, riuscendo a non far rimpiangere il partente Donnarumma) l’attaccante portoghese Rafael Leao (che sta vivendo un periodo di appannamento complice forse anche la spinosa questione del rinnovo contrattuale), il folletto ispano-marocchino Brahim Diaz (autore della rete qualificazione contro il Tottenham) ed il terzino francese Theo Hernandez. Non ci sarà invece Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante svedese (41 anni) non è stato incluso nella lista Champions.

In campionato il 18 settembre finì 2-1 per il Napoli, con le reti di Zielinski su rigore, il momentaneo pareggio di Giroud e la rete decisiva nel finale di gara di Simeone. La gara di ritorno in campionato si giocherà subito dopo la sosta domenica 2 aprile.

Le gare dei quarti si disputeranno martedì 11 o mercoledì 12 aprile l’andata e martedì 18 o mercoledì 19 il ritorno.

Sorteggiati anche gli accoppiamenti di semifinale, chi si qualificherà tra Napoli e Milan affronterà ai quarti la vincente tra Inter e Benfica, quindi possibile un altro derby in semifinale.

Gli altri accoppiamenti dei quarti di finale sono Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco.