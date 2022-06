Non solo mostre, anche Teatro, musica e biodiversità nel ricchissimo weekend di Capodimonte.

Nel weekend 10 -12 giugno 2022 tanti appuntamenti da non perdere al Museo e Real Bosco di Capodimonte con il Campania Teatro Festival, l’Animal Day, il laboratorio di disegno a cura di Andrea Bolognino e gli spettacoli a cura di MusiCapodimonte.

Quattro le mostre in corso: Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635) fino al 2 ottobre 2022, Salvatore Emblema (fino al 30 ottobre 2022), Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli (fino al 7 gennaio 2023) e Cecily Brown. The Triumph of Death (prorogata al 30 settembre 2022) inserita nel ciclo di mostre focus L’Opera si racconta.

Le sale del museo saranno aperte nel weekend secondo i consueti orari:

Il primo piano con la Collezione Farnese, la Collezione De Ciccio, la sezione dell’Armeria Reale, le sale dell’Appartamento Reale in un recente riallestimento e la mostra Cecily Brown 8.30 -19.30 con ultimo ingresso alle 18.30

Il secondo piano con la collezione delle Arti a Napoli, la mostra Oltre Caravaggio, la sezione di Ottocento e di Novecento al terzo piano e la mostra Salvatore Emblema 10-17.30 con ultimo ingresso alle 17.00

con ultimo ingresso alle La Sala Causa con la mostra Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635) 10 -17.30 con ultimo ingresso alle 17.00

Le sale del museo saranno allietate, sabato e domenica, dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero e dalle performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta).

Il Real Bosco e il parco saranno aperti nei consueti orari, mentre la Chiesa di San Gennaro e il Cellaio con la mostra Emblema saranno aperti venerdì, sabato e domenica (ore 10.00- 17.30 con ultimo ingresso alle 17.00) salvo avverse condizioni meteo.

Campania teatro festival AL museo e real BOSCO DI CAPODIMONTE

dal 10 giugno al 12 luglio 2022

Al via dal 10 giugno al 12 luglio 2022 al Museo e Real Bosco di Capodimonte il Campania Teatro Festival con l’allestimento di quattro palchi nella cittadella teatrale creata ad hoc grazie al rapporto di collaborazione con il direttore Sylvain Bellenger.

Si potrà assistere agli spettacoli nel Cortile della Reggia, sulla Terrazza della Palazzina dei Principi, nel Giardino Paesaggistico di Porta Miano e nelle Praterie del Gigante, ma due importanti appuntamenti saranno ospitati anche all’interno del Museo di Capodimonte.

Gli spazi all’aperto del Real Bosco di Capodimonte saranno animati anche da attività diurne, con eventi dedicati all’infanzia, visite guidate a piedi e in bici, incontri di educazione allo sviluppo sostenibile. Con l’obiettivo di realizzare nel parco verde della reggia borbonica una cittadella dell’arte e della cultura, un luogo di confronto, crescita e trasmissione di nuove conoscenze. Per costruire un futuro più consapevole, e dunque più libero, e sempre più green.

Esibendo il ticket di uno dei musei convenzionati, sarà possibile acquistare il biglietto di uno degli spettacoli del Campania Teatro Festival al costo ridotto di € 5. Allo stesso modo, con un biglietto del CTF 2022 sarà possibile usufruire di agevolazioni sul ticket d’ingresso ai musei convenzionati.

Per ogni spettacolo allestito al Museo e Real Bosco di Capodimonte, si riceverà in omaggio un biglietto per il Museo.

Biglietteria Campania Teatro Festival

145 eventi per 33 giorni di programmazione, 9 sezioni, 52 debutti assoluti e 11 nazionali.

Per gli spettacoli del Campania Teatro Festival 2022 in programma al Museo e Real Bosco di Capodimonte (tranne Exhibition e Ballet des porcelaines o il Principe della teiera), è possibile usufruire del servizio navetta gratuito, con partenza da via San Carlo.

La partenza è prevista un’ora prima dell’evento e il ritorno mezz’ora dopo la fine dello spettacolo.

È necessaria la prenotazione e va effettuata entro le ore 16.00 del giorno dell’evento al numero al numero 340 4042204

Per info e prenotazioni:

animal Day 2022 biodiversità in città

Sabato 11 giugno 2022

Tisaneria Bistrot Delizie Reali Stufa dei Fiori ore 9.00-13.00

Auditorium del Museo e Real Bosco di Capodimonte ore 16.00-19.00

Torna dopo due anni di pandemia l’appuntamento con i diritti degli animali a Napoli ideato, organizzato e promosso dall’associazione ANIMAL DAY NAPOLI.

Sabato 11 giugno alla Tisaneria Bistrot Delizie Reali Stufa dei Fiori (ingresso da Porta Grande, Museo e Real Bosco di Capodimonte) si svolgerà la prima parte della 7ª edizione dell’ANIMAL DAY che ha per tema “Biodiversità in città” e che, attraverso incontri, concorsi, workshop e scambi di idee tra persone, operatori, esperti e chiunque si trovi in sintonia con gli animali “urbani”, d’affezione e non, e sia interessato alla relazione con essi, promuove l’attenzione a un tema spesso relegato agli ultimi posti.

Nel pomeriggio gli incontri riprenderanno nell’Auditorium del Museo e Real Bosco di Capodimonte (Cortile Principale) fino alle ore 19.00.

Sulle tracce di Armando De Stefano / Dal colore al segno

laboratorio di disegno a cura di Andrea Bolognino

sabato 11 giugno ore 11.00/13.00

promosso da

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Amici di Capodimonte Ets

In collaborazione con il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina – Museo Madre

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte con la collaborazione di Amici di Capodimonte Ets presenta lo speciale laboratorio di disegno condotto dall’artista Andrea Bolognino Sulle tracce di Armando De Stefano / Dal colore al segno, in occasione della mostra Armando De Stefano. Sine due sine linea a cura di Olga Scotto di Vettimo, allestita al Museo Madre (12 maggio/18 luglio 2022).

Il laboratorio sarà incentrato sulla lezione del maestro napoletano e, in particolar modo, sulla sua produzione di matrice informale, della quale il Museo di Capodimonte possiede due esempi notevolissimi.

“Casa della Salute e del Benessere” nella Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte

venerdì 10 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Sabato 18 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Nutribosco

“Il tuo bambino prima di tutto: vieni al Bosco, insieme al gioco… la prevenzione”.

Nella neonata Casa della Salute e del Benessere nella Fagianeria al Real Bosco di Capodimonte una giornata dedicata ai bambini e alla promozione di corretti stili di vita e contrasto all’obesità in età pediatrica. L’accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione.

mostra Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)

9 giugno – 2 ottobre 2022

Sala Causa – tutti i giorni (mercoledì giorno di chiusura), dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00)

Biglietto mostra: 20 euro cumulativo per Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale e Certosa e Museo di San Martino

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte presenta in sala Causa la grande mostra monografica su Battistello Caracciolo, artista (Napoli, 1578-1635) che più di altri ha incarnato gli insegnamenti di Caravaggio, al punto da ottenere la definizione di “patriarca bronzeo dei Caravaggeschi” dallo storico dell’arte e critico Roberto Longhi.

L’esposizione, aperta il 9 giugno 2022, a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello, nasce dall’idea di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con la collaborazione istituzionale di Mario Epifani, direttore del Palazzo Reale di Napoli e di Marta Ragozzino, direttrice regionale Musei Campania. In queste altre due sedi sono presenti opere di Battistello in un percorso espositivo legato alla mostra di Capodimonte, anche attraverso una bigliettazione congiunta per tutta la durata della mostra fino al 2 ottobre 2022.

mostra salvatore emblema

MUSEO: SECONDO PIANO (SALA INCONTRI SENSIBILI) E TERZO PIANO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.30 (ULTIMO ACCESSO ALLE ORE 17.00) CHIUSO IL MERCOLEDÌ

CELLAIO: VENERDÌ, SABATO E DOMENICA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.30 (ULTIMO ACCESSO ALLE ORE 17.00)

REAL BOSCO: TUTTI I GIORNI

Dal 26 maggio al 30 ottobre 2022, presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, è esposta la più ampia personale in un museo pubblico dedicata all’artista Salvatore Emblema (Terzigno, 1929), dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2006.

La mostra, a cura di Sylvain Bellenger, è realizzata con il supporto scientifico del Museo Emblema e del suo archivio, con la collaborazione dell’Associazione Amici di Capodimonte Ets.

Il progetto espositivo si articola in un percorso diffuso tra gli spazi interni del Museo e quelli esterni del Real Bosco, per approfondire quel processo di riappropriazione e sublimazione dell’elemento naturale e paesaggistico che ha caratterizzato gran parte dell’attività di Emblema tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80.

MOSTRA OLTRE CARAVAGGIO. UN NUOVO RACCONTO DELLA PITTURA A NAPOLI

10-17.30 (ultimo ingresso alle 17.00) SECONDO PIANO

La mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” (fino al 7 gennaio 2023), a cura di Stefano Causa, docente di Storia dell’arte moderna e contemporanea presso l’Università degli studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” e Patrizia Piscitello, responsabile Ufficio mostre e prestiti del Museo e Real Bosco di Capodimonte si sviluppa nelle 24 sale del secondo piano del Museo e Real Bosco di Capodimonte, diretto da Sylvain Bellenger.

In esposizione 200 opere provenienti tutte dalle collezioni permanenti del museo, senza prestiti esterni.

Una mostra, realizzata in collaborazione con le associazioni Amici di Capodimonte Ets e American Friends of Capodimonte, che si propone di rilanciare il dibattito presentando un’altra lettura del ‘600 napoletano, diventato per amatori e storici il secolo di Caravaggio.

MOSTRA Cecily Brown a Capodimonte. The Triumph of Death

8.30-19.30 (ultimo ingresso alle 18.30)

PRIMO PIANO, SALA L'OPERA SI RACCONTA

Esposta al Museo e Real Bosco di Capodimonte The Triumph of Death, 2019, la monumentale tela (535,94 cm x 535,94 cm) dell'artista Cecily Brown una delle opere più grandi da lei realizzate. Uno straordinario dipinto eseguito, dopo un viaggio in Sicilia che l'artista ha fatto nella primavera del 2019 quando ha visitato il noto affresco "Il Trionfo della Morte" della metà del 1400 situato presso la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo.

La mostra di Cecily Brown (prorogata al 30 settembre 2022) è curata da Sergio Risaliti e realizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dall'associazione Amici di Capodimonte ets in collaborazione con la galleria londinese Thomas Dane Gallery.

L'esposizione si inserisce nel ciclo "L'Opera si racconta", mostre focus finalizzate a mettere in risalto singoli capolavori della collezione permanente, ma non solo, raccontati in una chiave nuova, spesso in dialogo con altre opere, per svelarne la complessità e il proprio contesto di origine.

ATTIVITÀ MUSICAPODIMONTE

SABATO e DOMENICA

Sabato e domenica nel Salone delle Feste al primo piano sarà possibile ascoltare la musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero, "Un amico speciale", che esegue pagine del repertorio pianistico classico opportunamente introdotte, donando al pubblico la magica atmosfera della musica che risuona tra le opere d'arte.

La Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta), intratterrà i visitatori con le sue performance teatrali raccontando al pubblico i segreti della Reggia e dei suoi più celebri abitanti.

Attività a cura dell'associazione MusiCapodimonte.