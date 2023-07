Omaggio a Totò su Pluto TV

Dal 24 luglio alle 21.00 e per tutta la settimana Pluto TV omaggia un’icona della comicità italiana: Totò.

Su Pluto TV Cinema Italiano sarà disponibile “Omaggio a Totò”, uno speciale ciclo dedicato all’attore simbolo dello spettacolo comico in Italia. Il ciclo inizia con “Totò nella fossa dei leoni”, in onda lunedì 24 luglio alle 21.00. Il giorno successivo, il 25 luglio in prima serata va in onda “Il Coraggio” seguito da “Il Monaco di Monza”, il 26 luglio alle 21.00.

Giovedì 27 luglio appuntamento imperdibile con “Lo smemorato di Collegno”, la storia di un reduce dalla guerra, senza soldi e vittima di un’amnesia, si rifugia in un vespasiano, ma molte persone credono di riconoscerlo. Il ciclo si chiude nel weekend, sempre dalle 21.00, sempre su Pluto TV Cinema Italiano, con tre capolavori assoluti del maestro napoletano: “La banda degli onesti” in onda venerdì 28 luglio, “I due orfanelli” trasmesso sabato 29 luglio e “Le motorizzate” che chiude il ciclo domenica 30 luglio.

Antonio De Curtis, noto a tutti come Totò, con la sua irresistibile comicità e il suo accento partenopeo inconfondibile, ha conquistato il cuore del pubblico nazionale e internazionale, regalando risate e momenti di pura gioia. Una programmazione per scoprire l’arte di narrare storie con il sorriso e la verve tipica di Napoli. Preparatevi a ridere a crepapelle e immergervi nell’umorismo travolgente di Totò, un vero tesoro del patrimonio comico italiano.

