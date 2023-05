OnDaRoad, Mars Attacks di Roxy in the box da giovedì 11 da Graus Edizioni.

“MARS ATTACKS!” l’installazione site specific dell’artista ROXY IN THE BOX da giovedì 11 maggio 2023, alle 18:30, sulla porta d’ingresso della casa editrice Graus Edizioni

Con la nuova installazione “Mars Attacks” dell’artista Roxy in the box, prosegue giovedì 11 maggio 2023, alle 18.30, “OnDaRoad”, il progetto di street art e scrittura a cura del giornalista Ciro Cacciola che trasforma in spazio espositivo ufficiale la porta d’ingresso della casa editrice Graus Edizioni in Vico Seminario dei Nobili 11, a Napoli.

Si tratta di un’installazione site-specific di un lavoro “storico” dell’artista datato 2019, un lavoro concettuale e figurativo dedicato a Diego Armando Maradona, ispirato dall’amore che Roxy in the box ha sempre sentito e nutrito nei confronti del campione e che viene riproposto in occasione e per celebrazione del terzo scudetto del Calcio Napoli.

Il titolo dell’opera cita in maniera dichiarata (anche nel font) il titolo dell’omonimo film visionario del regista Tim Burton: “Perché Maradona per me viene dall’alto, da un altro universo, come un alieno o anche come emanazione divina” – dice Roxy in the box – “Ho sempre avuto un amore speciale per questo personaggio, l’ho sempre difeso soprattutto quando è stato attaccato e vilipeso. Sono attratta dal suo genio, dalla sua testa: i geni sono tutte persone che necessariamente escono “fuori dal normale”, patologicamente disturbate, “ouside the box”. Come Elvis, o come altri geni che amo e che porto nel mio lavoro”.

Illuminato da un raggio di luce gialla, ultraterrena, aliena, solare o divina, elevato nel gesto di dare un colpo di testa al pallone, Maradona è al centro di un azzurro cielo nel quale danzano tante piccole icone di altri Diego che si muovono in un campo di calcio eterno come il suo mito.

L’immaginario Pop usato da Roxy in the box innesca un immediato corto circuito emozionale.