PAC 2000A Conad ha lanciato la collezione sostenibile GOOFI a sostegno degli ospedali pediatrici.

PAC2000A Conad sostiene le strutture ospedaliere pediatriche del territorio attraverso una nuova iniziativa di collezionamento in partnership con GOOFI by Egan, azienda marchigiana che afferma la sua filosofia armonizzando lo sviluppo produttivo con l’unicità e la peculiarità del prodotto.

Fino all’11 dicembre, i clienti Conad potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI by Egan ispirati a personaggi famosi a tema gufo, ideali per arredare la casa e per creare originali addobbi e decorazioni natalizie. Realizzati interamente in plastica (ABS) riciclata e confezionati in buste singole in carta FSC i GOOFI sono inoltre prodotti sostenibili che rispettano l’ambiente.

Con l’obiettivo di migliorare la vita dei bambini ricoverati, per ogni soggetto natalizio distribuito PAC 2000A Conad devolverà 50 centesimi a favore di 5 Ospedali delle Regioni in cui opera: l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, l’Azienda Ospedaliera di Perugia attraverso l’Associazione A.U.L.C.I., l’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, l’Ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli e l’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo.

In Campania, PAC 2000A Conad finanzierà anche quest’anno l’Ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon, ente ospedaliero che sin dalla sua fondazione si occupa della salute dei pazienti in età pediatrica e neonatale. Con l’obiettivo di offrire ai piccoli pazienti cure sempre più all’avanguardia, PAC2000A Conad sosterrà, grazie ai fondi raccolti con l’iniziativa GOOFI, la Fondazione Santobono Pausilipon Onlus nell’allestimento di nuovi laboratori dove sperimentare nuove terapie che possano dare risposte efficaci anche ai pazienti che non rispondono alle classiche cure e che, senza protocolli sperimentali, non avrebbero possibilità di guarigione.

“Siamo davvero onorati di essere ancora una volta a fianco dell’Ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon e dare il nostro contributo per rendere migliore la vita di tanti piccoli pazienti. Anche quest’anno, attraverso questa iniziativa, confermiamo il nostro impegno sul fronte del supporto ai territori e al tessuto sociale in cui operiamo. Il sistema Conad non opera solamente all’interno dei punti vendita, ma va oltre, e si concretizza ogni giorno nelle relazioni di fiducia che instauriamo con le Persone e la Comunità, con l’obiettivo ultimo di creare valore e sostenere il futuro dei nostri territori. È una responsabilità che ci siamo assunti concretamente con il progetto “Sosteniamo il Futuro Conad” con cui impegniamo a contribuire ad una crescita ed uno sviluppo socioeconomico sostenibile e condiviso” – dichiara Fabio Lupo, il Direttore Area Campania di PAC2000A Conad

“Grazie a Conad e a quanti aderiranno all’iniziativa sarà possibile dare un contributo fondamentale al nostro progetto di ricerca, progetto che ci sta molto a cuore perché ci aiuterà a garantire ai nostri piccoli pazienti assistenza e cure sempre più all’avanguardia” dichiara Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon.

“Vogliamo ringraziare Conad che, anche quest’anno ha scelto di sostenere la fondazione Santobono-Pausilipon con una grande catena di solidarietà” dichiarano Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

PAC 2000A Conad – È la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni, dall’Umbria al Lazio, dalla Campania alla Calabria e in Sicilia. Realtà leader sul territorio, PAC 2000A Conad concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con 1.482 punti vendita, 79 concept store e 24 altre insegne sul territorio, un fatturato di oltre 4,45 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,58% nelle 5 Regioni nelle quali opera, confermandosi leader nei territori in cui opera.