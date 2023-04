Pasqua 2023 al Museo e Real Bosco di Capodimonte con la mostra “Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale”.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte attende i suoi visitatori per il lungo weekend di Pasqua con la mostra “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” (sala Causa) a cura di Riccardo Naldi e Andrea Zezza.

Domenica 9 aprile (Pasqua) alle ore 12.00 sarà possibile prenotare anche una visita guidata alla mostra a cura delle Nuvole-Servizi educativi del Museo.

Durata: 1 ora

Costo visita: 7 euro + il prezzo di ingresso al Museo (15 euro adulti, 2 euro dai 18 ai 25 anni, gratuito per gli under 18). La visita è gratuita per i bambini di età inferiore a 8 anni.

Prenotazione obbligatoria sul sito di Coopculture al seguente link: https://www.coopculture.it/it/prodotti/visita-alla-mostra-gli-spagnoli-a-napoli-il-rinascimento-meridionale/.

Inoltre, grazie all’accordo tra il Museo e il Real Bosco di Capodimonte e il Comune di Napoli, che mette a disposizione personale della Napoli Servizi, sarà possibile proseguire il viaggio storico-artistico nella Napoli spagnola del primo Cinquecento rappresentato nella mostra in alcune chiese di Napoli e, in particolare, nella Chiesa di San Giovanni a Carbonara dove è possibile ammirare opere di Bartolomé Ordóñez nella Cappella Caracciolo di Vico e la Decorazione marmorea sul portale di ingresso e sull’altare della Adorazione dei Magi di Diego de Siloe, mentre nel Complesso di San Domenico Maggiore è presente l’Affresco della volta con Profeti di Pedro Fernández. Ed è proprio nella Basilica di San Domenico Maggiore che si percepisce il legame più forte tra la mostra e la città. La Madonna del pesce di Raffaello, esposta in sala Causa al Museo e Real Bosco di Capodimonte, tornata in città per la prima volta dopo 400 anni, era stata realizzata per la Cappella della famiglia del Doce (o di Santa Rosa) in San Domenico Maggiore. L’opera divenne un punto di riferimento fondamentale per gli artisti attivi a Napoli durante il Cinquecento. Fu poi asportata dai governanti spagnoli e trasferita a Madrid intorno alla metà del Seicento.

Le due chiese resteranno aperte ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 18 (per tutto il periodo di durata della mostra fino al 25 giugno 2023).

Al secondo piano del Museo, inoltre, sarà possibile visitare l’altra mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”, a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello, gli Arazzi della Battaglia di Pavia, la Galleria delle Arti a Napoli dal ‘200 al ‘700.

Visite accompagnate alle ore 10.00, 12.00, 15.00 e 17.30.

Al primo piano la collezione Farnese, la collezione De Ciccio, le sale dell’Appartamento Reale, la sezione dell’Armeria Reale e due sale dedicate all’Ottocento con le sculture di Gemito.

Per tutto il weekend, inoltre, il Salone delle Feste sarà allietato dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero e dalle performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta), attività a cura dell’Associazione MusiCapodimonte.

Il Real Bosco ed il parco resteranno chiusi (come ogni anno) Lunedì in Albis 10 aprile 2023.

