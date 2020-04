Pasqua, riti in Duomo a porte chiuse e in diretta tv.

I riti del Triduo Pasquale sono celebrati in Duomo, a porte chiuse, in osservanza delle norme governative.

Alcune delle celebrazioni, grazie alla generosa disponibilità dell’emittente Canale 21, verranno trasmesse in diretta televisiva dal Duomo.

È opportuno che i Rev.di Parroci non facciano coincidere le loro celebrazioni con quelle trasmesse dal Duomo, questo unicamente – sottolinea l’Arcivescovo – per offrire al nostro popolo e in particolar modo agli ammalati, agli anziani e a quanti li assistono nelle loro case, una ulteriore possibilità di partecipare ai Riti della Settimana Santa.

Programma:

5 aprile

DOMENICA DELLE PALME

Santa Messa ore 9.30

Diretta televisiva

8 aprile

MERCOLEDÌ SANTO

Santa Messa del Crisma ore 18.00

Diretta televisiva

9 aprile

GIOVEDÌ SANTO

Santa Messa nella Cena del Signore ore 18.00

Diretta televisiva

10 aprile

VENERDÌ SANTO

Passione del Signore 0re 16.30

Via Crucis ore 18.00

Diretta televisiva

11 aprile

SABATO SANTO

Veglia Pasquale ore 18.00

12 aprile

PASQUA DI RISURREZIONE

Santa messa ore 9.30

Diretta televisiva