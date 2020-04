Coronavirus, Penisola Sorrentina blindata per Pasqua.

Saranno blindate dai controlli delle forze dell’ordine le prossime festività pasquali in costiera sorrentina per impedire trasgressioni ai divieti di uscire causa emergenza coronavirus. Il sindaco di Piano di Sorrento (Napoli), Vincenzo Iaccarino annuncia per oggi un incontro on line con tutti i sindaci della penisola, da Vico Equense fino a Massa Lubrense.

I responsabili delle stazioni dei Carabinieri e dei commissariati di Polizia chiederanno rinforzi per intensificare i controlli.

“Noi confidiamo sulla maturità dei cittadini campani. Questo è un momento delicato e solo osservando le direttive di restare tutti a casa potremmo superare questa emergenze”, spiega Iaccarino. Quello di Iaccarino è un parere non solo come primo cittadino ma anche come medico, vista la sua attività presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Sorrento. (ANSA)