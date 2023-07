Premio Eccellenze del Sud, giovedì 27 a Villa Signorini a Ercolano

Riflettori puntati sulle realtà eccellenti di tutto il Sud del mondo. Al via la 9ª edizione del Premio Eccellenze del Sud, che avrà luogo giovedì 27 luglio, ore 20.30, nel suggestivo giardino di Villa Signorini a Ercolano.

A condurre la kermesse, quest’anno, saranno le due attrici Nunzia Schiano e Maria Bolignano, che aggiungeranno ulteriore brio all’evento grazie al loro coinvolgente talento, e la giornalista Lorenza Licenziati volto noto della televisione in Campania, che darà ampio spazio all’evento nel suo format televisivo In Città.

Il Premio, organizzato dall’Associazione culturale Terronian, fondata dalla cantautrice Shara e dal Maestro pizzaiolo Salvatore Di Matteo, gode del patrocinio morale della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e della Camera di Commercio di Napoli. L’evento nasce nel 2012 da un’idea dell’artista partenopea Shara (Sarah Ancarola), a partire dal suo Terronian Project, il cui slogan è “Un sogno che ha la voce del Sud“. Il progetto, infatti, ambisce a dare protagonismo ai mille talenti del Meridione, non solo d’Italia.

<<Il mio sogno di dare spazio alle eccellenze che ancora non hanno avuto modo di trovare il loro meritato “posto al sole”, si è felicemente congiunto con quello di Salvatore Di Matteo – racconta Shara – e insieme da 11 anni organizziamo questo evento con grande ispirazione e dedizione, ognuno nel proprio ambito professionale, creando così un piacevole connubio di arte, cultura ed enogastronomia>>.

I premiati dell’edizione 2023: il PM Catello Maresca per la categoria Legalità; il prof. Giulio Tarro per la categoria Ricerca e Medicina; il dott. Alfonso Ruffo, fondatore del quotidiano Il Denaro, per la categoria Giornalismo; l’autore Peppe Lanzetta per la categoria Autore; lo stilista Nino Lettieri per la categoria Moda; il dott. Vincenzo Cirillo per la Politica attiva e innovativa sul territorio; l’attore Gianni Parisi per la categoria Attore; la storica Azienda Duecci di Simona Colonna per la categoria Artigianato e Impresa; il pizza-chef Antonino Esposito per la categoria Enogastronomia; la squadra di calcio Napoli Femminile per la categoria Sport; il cantautore Nino Buonocore per la categoria Musica.

Anche quest’anno sarà assegnato il Premio alla Memoria e sarà una grande sorpresa per tutti!

L’appuntamento annuale con il Premio Eccellenze del Sud è ambientato in una dimora del ‘700, adiacente alla Reggia di Portici, cornice di tante vicende storiche del nostro Mezzogiorno. Ad accogliere gli ospiti e i premiati nei giardini di Villa Signorini, sarà un menu degustazione ideato da Salvatore Di Matteo, appartenente alla quarta generazione di una famiglia di maestri pizzaioli che dal 2017 ha dato vita, insieme alla compagna Shara, a nuove realtà ristorative nel mondo delle pizzerie, marchi quali Salvatore Di Matteo Le Gourmet di Roma e Pizza Madre a piazza Municipio di Napoli. Quest’ultimo, gestito direttamente dai due fondatori dell’associazione, rappresenta la dimora stabile di un ambizioso progetto votato alla valorizzazione delle eccellenze del Sud, l’espressione concreta del percorso fatto da Shara e Salvatore Di Matteo in oltre 11 anni di attività firmate Terronian.

A intrattenere gli ospiti nel corso della serata saranno le esibizioni di Shara, che porterà sul palco alcuni tra i suoi più celebri brani (Vento del Sud, Il Bacio del Risveglio e Giorno), un suo nuovo inedito interamente dedicato all’iniziativa e un omaggio musicale ai grandi autori della musica partenopea. La kermesse avrà una guest prestigiosa del campo musicale: il violinista Daniele Baione, che vanta molteplici collaborazioni autorevoli con realtà di eccellenza italiana e artisti di calibro nazionale e internazionale. L’evento godrà inoltre della pregevole partecipazione del coro Blue Gospel Singers e si concluderà con un’esibizione finale del cantautore Nino Buonocore.

Il menu sarà realizzato, in perfetta sinergia, dalle due brigate del Pizza Madre e di Villa Signorini, utilizzando i prodotti offerti dalle aziende d’eccellenza del territorio che supportano da sempre l’iniziativa. Eccellenze del Sud non è solo un premio, ma nel tempo è divenuto anche un marchio che ha dato vita ad una vera e propria linea di prodotti

Il Menu: aperitivo con frittatine di pasta e tris di pizza Margherita, Marinara e Faccia Gialla (con pomodorino giallo). Cena al tavolo con un menù dedicato appositamente alla serata di gala che partirà dall’antipasto fino al dolce realizzato dal Maestro pasticciere campione del mondo Matteo Cutolo della Pasticceria Generoso.

Sono sponsor dell’iniziativa: Banca BCC di Napoli, Ferrarelle, Pepsi Cola, Chinotto Neri, Birrificio Angelo Poretti, Azienda vinicola Vigna Villae, Caseificio Euroiovine, 3 Effe Distribuzioni, Caffè Izzo, La Fiammante, Molini Ambrosio, Pastificio Gentile, Biscottificio Baino, Pasticceria Generoso, MV Forni e The Story Parrucchieri.

Info e contatti: info@terronian.com – tel. 081 2304354 | Villa Signorini tel. 081 7776423