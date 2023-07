Rai, presentazione palinsesti a Napoli per celebrare i 60 anni del Centro di Produzione

Quest’oggi dal Centro di produzione Rai di Napoli verranno presentati i palinsesti della TV di Stato per la stagione televisiva 2023-24

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento RAI presentazione palinsesto televisivo del nuovo anno, in occasione de sessantesimo anniversario del centro di produzione Rai di Napoli è stato istituito fino a sabato 8 luglio un particolare dispositivo di traffico in via Medina e in via Marina. In particolare: 1. Istituire, per il giorno 6 luglio 2023, dalle ore 16:00 alle ore 00:00, e comunque fino a cessate esigenze, in via Marina, nel tratto compreso tra fronte civ. 5 e altezza varco Pisacane, nell’ambito delle aree di sosta regolamentata a tariffa senza custodia (cd. strisce blu), il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto per gli autobus dell’evento Rai. 2. Sospendere, dalle ore 16:00 del giorno 6 luglio 2023 alle ore 13:00 del giorno 8 luglio 2023, in via Medina: a) dal civ. 67 al civico 72, n. 8 stalli riservati ai veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi); b) dal civ. 57 al civ. 22, le aree di sosta regolamentata a tariffa senza custodia (cd. strisce blu). 3. Consentire, dalle ore 16:00 del giorno 6 luglio 2023 alle ore 13:00 del giorno 8 luglio 2023, in via Medina: a) nell’area di cui al punto 2a) la sosta dei bus dell’evento Rai; b) nell’area di cui al punto 2b) la sosta degli 8 stalli riservati ai veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) già sospesi al punto 2°.