Riparthenope, quarto appuntamento a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli martedì 11

La piazza avrà una luce e un profumo nuovo grazie al progetto Riparthenope, che, dopo il grande successo dei primi tre appuntamenti, prosegue con il quarto evento programmato martedì 11 luglio 2023 dalle ore 20.30, nell’ambito di “Giugno Giovani” promosso dal Comune di Napoli.

Il progetto Riparthenope è in continua evoluzione, e dopo aver trasformato le tre aiuole in palcoscenici naturali, destinandole alla pittura, alla fotografia e alla musica dal vivo, tornerà ad occuparsi della cura e l’igiene della piazza.

Infatti, ogni martedì e sabato, grazie al sostegno dei commercianti virtuosi della zona (Kesté, Esto Es, Briganti, Pappa e Pizza, Cannabis Bar) tutta la piazza sarà periodicamente lavata, profumata e igienizzata, per renderla ancora più accogliente e unica.

Il prossimo appuntamento, dunque, rappresenta un ulteriore tassello fondamentale del progetto, dopo aver accese tutte le luci nel Largo per dar vita alle mostre fotografiche, i live painting e i concerti, favorendo il recupero e la rinascita di una delle più belle piazze del centro antico di Napoli.

Chi volesse partecipare attivamente all’iniziativa l’appuntamento è alle ore 16.00 in piazza, occasione ideale per proporre e condividere nuove idee, così che l’idea di Agorà possa prendere forma.

«L’acqua al decumano del Mare – sottolinea Fabrizio Caliendo, presidente di Artèteka – è un momento importante. Lavare la nostra piazza, dopo averla illuminata e dopo aver piantato decine di alberi sembra una storia di altri tempi e di altri luoghi. Invece siamo a Napoli, e tutto questo è possibile solo grazie all’ amore che in tanti stanno esprimendo per questo luogo straordinario. Ringrazio le attività che stanno credendo in Riparthenope e sostengono questa nostra “visione” di una città lontana dalla narrazione quotidiana. Speriamo che questa storia diventi virale, come l’amore che ci stiamo mettendo».

L’associazione Artèteka sta portando avanti con il progetto Riparthenope una serie di interventi urbanistici, e invita alla partecipazione attiva tutti gli artisti, che vorranno portare la propria arte in piazza.

Le tre aiuole, dalle ore 21.00, saranno palcoscenici per gli eventi della serata, con il progetto musicale Shorter in Blue, l’esposizione fotografica dell’Archivio Carbone e le jam musicali artistiche.

Shorter in Blue è un omaggio alla figura compositiva e lessicale di Wayne Shorther, venuta a mancare questo anno, con particolare attenzione alla composizione degli anni 1964/1970 in cui ha prodotto per la Blue Note Records autentici capolavori come “Night Dreamer”, “JuJu”, “Speak No Evil”, “Adam’s Apple” e tanti altri.

Il progetto, nato dall’incontro di quattro magnifici artisti, Vincenzo Saetta (sax alto), Laura Klain (batteria), Ivano Leva (pianoforte), Daniele Brenca (contrabbasso), è un omaggio a questo grande artista, per una serata dal gusto retrò che regalerà alla piazza un’atmosfera assolutamente unica e suggestiva.

L’aiuola delle esposizioni ospiterà alcuni scatti della mostra Muvimmece organizzata da Archivio Fotografico Carbone e Fabrizio Caliendo. Una retrospettiva sui mezzi di trasporto dagli anni ’40 agli anni ’80

L’Archivio Carbone è un pezzo di Napoli bellissimo e fondamentale per tutti noi, che conserva fotografie storiche di Napoli dagli anni 20 sino agli anni ’90.

Per le jam musicali e artistiche, sarà possibile, a fine concerto, suonare con gli artisti che si sono esibiti nel tributo a Wayne Shorther.

A chiunque lo vorrà, sarà possibile dipingere una sedia (fornita dal’ organizzazione insieme ai colori.), nell’area live painting. L’invito è esteso anche a chi vorrà portare il proprio cavalletto e colori, posizionarsi in una delle aiuole del Largo per dipingere.

La cultura, dunque, sempre più motore attrattivo, per continuare la trasformazione di Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli in una piccola Montmartre, una piazza che diventerà palcoscenico a tutto tondo.

Riparthenope è un progetto, un’idea, uno stile di vita, un desiderio di molte persone, che, in dieci anni, hanno contribuito a trasformare profondamente Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli nella sua profonda sostanza, non solo nella bellezza, dedicandovi tempo, lavoro e, soprattutto, la volontà di regalare un luogo diverso alla città.

Riparthenope

Martedì 11 luglio 2023

Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, Napoli

Inizio eventi ore 20.00