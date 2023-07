La Molisana premiata al Save the Brand 2023

Al Four Seasons di Milano c’è anche La Molisana, con altre 28 aziende del food & beverage italiane, per la decima edizione del Save the Brand 2023. Organizzato da LC Publishing Group, con la testata digitale Foodcommunity.it, l’evento, che ha raccolto consensi e partecipazione, è stato preceduto dalla tavola rotonda sui nuovi scenari del food business italiano. La redazione ha deciso di attribuire il riconoscimento per “Brand storico” “al pastificio, più di un secolo di storia, una regione e un’identità ben precisa. La Molisana punta su una filiera integrata e l’utilizzo di una semola 100% italiana. Impegnata nella sostenibilità alimentare, è la numero uno indiscussa in Italia per qualità e varietà”.

Un premio dedicato alle eccellenze del made in Italy e a tutti quegli imprenditori che si sono distinti per performance economica, innovazione di prodotto, attenzione alla sostenibilità, livello di internazionalizzazione, espansione nei mercati esteri, innovazione e strategie di branding e comunicazione senza dimenticare la qualità del prodotto e nuovi investimenti. “Un riconoscimento che ci inorgoglisce – afferma soddisfatta Rossella Ferro, titolare e direttore marketing della Molisana – La nostra è una storia ultra centenaria, noi siamo la quarta generazione, da mugnai a pastai. Dal 2011 controlliamo la filiera integrata, essere premiati come brand storico, dunque, è motivo di ulteriore soddisfazione. La sfida che abbiamo intrapreso, con la soddisfazione di questo riconoscimento, ci restituisce e ci ripaga di tutti gli sforzi fatti in termini sia di impegno che di investimenti”.