Approdi d’Autore 2023, sabato 15 a Sant’Angelo d’Ischia a cura di Graus Edizioni

Sabato 15 luglio 2023, a Sant’Angelo d’Ischia, 21 tra Scrittori, Autori emergenti, Giornalisti, Imprenditori, Artisti e Istituzioni sono i protagonisti della XIX Edizione del Premio “Approdi d’Autore” 2023 fondato dall’editore Pietro Graus

L’Associazione Culturale “Approdi d’Autore” è un progetto culturale vivo e interdisciplinare avviato dall’editore Pietro Graus a Capri, nel 2005, e sviluppato, a partire dal 2006, sull’isola d’Ischia dove infatti ritorna, il prossimo sabato 15 luglio 2023, alle 19:30, con un evento speciale, la XIX Edizione dell’omonimo Premio “Approdi d’Autore”, nella suggestiva cornice del Porticciolo Sant’Angelo d’Ischia, protagonisti assoluti – come da statuto – i libri più significativi pubblicati negli ultimi mesi e i loro autori.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Serrara Fontana e della Regione Campania ed in collaborazione con l’Associazione “Amici di Sant’Angelo”, con Radio Punto Nuovo e, naturalmente, con Graus Edizioni, la casa editrice indipendente, attiva dal 2002 sul territorio campano, nazionale ed internazionale non soltanto con le sue pubblicazioni ma anche con numerose iniziative e progetti che hanno la precisa mission di promuovere e diffondere la cultura del libro e l’amore per la lettura.

Aperto al pubblico e affidato alla conduzione del giornalista Ciro Cacciola, questa nuova XIX edizione del Premio “Approdi d’Autore” si preannuncia come una vivace kermesse culturale animata da performance artistiche, reading, poesia, videoproiezioni.

Il Premio “Leader nella Comunicazione” sarà assegnato all’imprenditore Nunzio Puccio, per il suo libro A mano a mano. La grande avventura di Be1, scritto a quattro mani con Francesco Brocchi. Be1 raccoglie un preciso modello imprenditoriale che affonda le proprie radici nella cultura manageriale italiana del Novecento, un bagaglio di conoscenze e di competenze che molti, nel mondo, ci hanno invidiato.

Sul palco allestito dal Comune di Serrara Fontana sull’ameno Porticciolo di Sant’Angelo d’Ischia saranno premiati gli autori: Alex Capuozzo per Risorse umane, Antonio Carannante per Vagamente Procida, Roberto Cherillo per I giardini di Ilvana, Attilio D’Arielli per Marlin, una storia cubana, Marina Di Napoli per Lettere di guerra, Giuseppe Guida (Sindaco di Positano) e Vito Pinto per la riedizione di Positano di John Steinbeck, Teresa Manes per Andrea, oltre il pantalone rosa, Umberto Mojmir Jezek per Chi ha scritto Shakespeare?, Brigida Morsellino per Io penso “positivo”, Maria Giovanna Papa per L’amore violato, Giuseppe Santé per Oltre un mattino d’ottobre, Francesco Testa e Alessandro Ruffo per A quattro mani, Maria Valentino per Hanami la rinascita di una vita, Sabina Vuolo per Il condominio? Una famiglia allargata e Lino Zaccaria per Elena Ferrante, chi è costei?

Due Premi Speciali saranno attribuiti a Adele Vairo, dirigente scolastico del liceo Manzoni di Caserta, per il suo contributo al progetto “Viaggio Lib(e)ro”, e all’europarlamentare On. Lucia Vuolo, portavoce delle urgenze del territorio campano e meridionale in ambito europeo in materia di Cultura, Turismo e Trasporti, per il suo impegno nel sociale.

Infine, l’innovativo Premio Creatività per il Miglior Evento Letterario sarà assegnato ad Attilio D’Arielli, storico dell’ambiente, palombaro, videofotografo subacqueo, per la presentazione del libro Marlin, una storia cubana, critica alla costante e ciclica distruzione delle specie viventi sul pianeta ed è rivolto.

“Il nostro Premio “Approdi d’Autore” – conferma l’editore Pietro Graus – è un evento assolutamente trasversale strutturato per far sì che il Golfo di Napoli e le sue Isole, in dialogo con tutto il territorio regionale, diventino sempre più luoghi di interscambio culturale. Cerchiamo di portare avanti, con tutti i mezzi a nostra disposizione, una strategia di visione con la pubblicazione di autori originali ed innovativi. La strada è sempre in salita per una casa editrice indipendente come Graus Edizioni ma sono convinto che, con il nostro impegno, riusciremo a raggiungere anche in questo 2023, dopo il ventennale della nostra attività, gli obiettivi che ci siamo prefissati”.