One Republic in concerto all’Arena Flegrea mercoledì 12, già sold out

OneRepublic per la prima volta a Napoli, con un atteso concerto già sold out da diverse settimane, all’Arena Flegrea. Mercoledì 12 luglio, per il Noisy Naples Fest, va in scena lo show del gruppo statunitense che ha collezionato oltre 38 miliardi di stream e 20 dischi di platino in Italia.

Gli OneRepublic tornano a esibirsi nel nostro Paese per 4 nuove date a luglio che hanno fatto segnare il tutto esaurito (oltre a Napoli si esibiranno anche a Roma l’11, a Padova il 14 e Lucca il 16) e che arrivano dopo gli show, sempre sold out, dello scorso anno a Padova e Milano. Il tour europeo è partito lo scorso 14 giugno da Londra e si chiuderà il 22 luglio a Salem in Germania. Per info: Live Nation.

Tra le band pop-rock più ascoltate al mondo, gli OneRepublic continuano a collezionare un successo dopo l’altro e a dominare le classifiche globali entrando a far parte con le loro canzoni delle colonne sonore di numerosi film, programmi e serie tv in America.

Dopo il successo internazionale di “WEST COAST” e di “I AIN’T WORRIED” (oltre 3 miliardi di stream) – colonna sonora del film campione di incassi “TOP GUN: MAVERICK”e megahit della scorsa estate in tutto il mondo – hanno pubblicato “RUNAWAY” il loro nuovo singolo. Il video ufficiale del brano, diretto da Tomás Whitmore, è stato girato durante il tour in Asia (in ben 8 città del Sudest Asiatico tra cui Hong Kong, Manila, Jakarta, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Taipei e Tokyo).

Il loro quinto disco in studio Human, uscito nell’agosto del 2021 – con le superhit “Rescue Me” (oro in Italia), “Better Days” (Platino in Italia), “Run” (Platino in Italia) – e il recente album live One Night in Malibu, uscito a febbraio 2022, hanno confermato il grande successo internazionale del gruppo.

La band è composta da Ryan Tedder – voce, basso, chitarra acustica, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, tamburello, Zach Filkins – voce, chitarra, viola, violino, Eddie Fisher – batteria e percussioni, Drew Brown – chitarra, basso, tastiera, xilofono, cori e Brent Kutzle – basso, violoncello, violino, tastiera, sintetizzatori, programmazioni.

Il frontman Ryan Tedder è, inoltre, uno dei produttori e autori più importanti a livello globale: ha scritto e prodotto brani per Adele, Beyoncé, U2, Maroon 5, Miley Cyrus, Madonna, Justin Bieber, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder e Ariana Grande.

Gli OneRepublic hanno fatto la storia del pop contemporaneo con brani come “Apologize” (oltre 20 milioni di copie vendute), “Counting Stars” (41 milioni di copie vendute in tutto il mondo), “If I Lose Myself” e “Somebody”.

La programmazione del Noisy Naples Fest all’Arena Flegrea dopo OneRepublic prosegue con Mr Rain (13 luglio), NuGenea (15 luglio), l’evento Brutal con Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K e altri ospiti (16 luglio), Baustelle e Venerus (19 luglio), Paola e Chiara + special guest (20 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio), Diodato (26 luglio) e Carl Brave (27 luglio). Per info: www.noisynaplesfest.com.

OneRepublic – I Ain’t Worried: https://www.youtube.com/watch?v=mNEUkkoUoIA

OneRepublic – RUNAWAY: https://www.youtube.com/watch?v=qWJU_eANW4M

OneRepublic – Counting Stars: https://www.youtube.com/watch?v=hT_nvWreIhg