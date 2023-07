Un volto x Fotomodella, la 39a edizione giovedì 13 al Castello Santa Caterina di Pollena Trocchia

La 39° edizione del tour Nazionale del “Premio alla moda – Un Volto x Fotomodella”, storico concorso dedicato alla bellezza e alla moda, prosegue con la tappa Vesuviana organizzata da “ADG Communication”, agenzia di advertising ed eventi, che si svolgerà il 13 Luglio 2023 nella suggestiva cornice del Castello Santa Caterina, antico fortilizio alle falde del Vesuvio, costruito nel 1500 e trasformato dalla Famiglia Leonessa in location per eventi e cerimonie.

Le Miss in gara si sfideranno a colpi di bellezza, portamento ed eleganza, per conquistare l’ambita coroncina che condurrà alla Finale Nazionale di Pisa del 7-8-9 settembre 2023.

La serata, patrocinata dal Comune di Pollena Trocchia, sarà presentata da Anna Di Chiara, giornalista sportiva, ex modella e volto televisivo di TeleA e TvLuna, che già nella scorsa edizione ha fatto da madrina alla tappa vesuviana, e da Angelo Martino, attore presentatore e showman in radio e TV.

Special Guest, la giornalista TV Lorenza Licenziati con le telecamere dello storico format “IN CITTÀ” che racconta gli eventi e gli spettacoli più esclusivi del panorama partenopeo, e dedicherà una serie di puntate speciali alle tappe Partenopee del Concorso, portandole in tv su TeleA, canale 13, e su TeleCapri, canale 15 del digitale terrestre.

A valorizzare il fascino delle aspiranti Miss in concorso, esclusivi capi e accessori di pregevoli Maison e Boutique, Campane e non solo: “Glamour Total Look” di Ercolano vestirà il momento beachwear, mentre la sfilata Casual vedrà in passerella i pregiati capi, rigorosamente “Made in Italy”, selezionati da Antonietta Fanzini per la sua “ADU boutique” ad Afragola, e, per completare l’outfit del momento Casual, gli occhiali dei “Centri Ottici Ranieri” di Antonio Ranieri, disponibili nei due punti vendita di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana.

Per il momento elegante, sfileranno le creazioni esclusive di Kira Spitsyna per “Monchafou Eco Luxury Milano”, impreziosite dagli accessori artigianali ideati e creati a Cercola da “Crispino Valentino Guanti”.

Ma non finisce qui, perché la serata riserverà 3 sfilate “fuori concorso” d’eccezione: la sfilata Junior, che vedrà in passerella gli abiti 0-16 di “Crisma fashion Brands” , la raffinata arte sartoriale napoletana che Antonio De Simone esprime negli abiti maschili per ogni occasione di “DS Camicie”, e in chiusura della serata, gli abiti da comunione e sposa dell’ “Atelier le Spose di Sarah” di Sara Bossa.

Il programma della serata vedrà alternarsi alle sfilate di moda e alla bellezza delle Miss in concorso, momenti di intrattenimento, arte e musica con le esibizioni di danza moderna a cura di “Accademia DegArt” di Federica Petrella, e le acrobazie del momento “parkour” di “ASD Gymnasyon”.

Coreografie e racconto fotografico della serata sono affidate ad ANEMA Project: Annarita Mattei (stylist e coreografa) e Matteo Anatrella (Fotografo di moda), mentre l’allestimento Audio&Luci è realizzati da Disco Service Musicheria di Adriano Imbriano.

A valorizzare la bellezza delle aspiranti modelle in concorso, la competenza delle Make Up Artist Rossella Raja e Annarita Natalìa e le fantasiose acconciature ideate da Giovanna Bufalo e Rosalia Scudo, e realizzate dallo staff di Giò HairFashion Donna , mentre i modelli in passerella saranno acconciati da Hair Fashion Ilardo .

Le Miss in concorso saranno votate da una giuria d’eccezione, composta da Carlo Esposito, Sindaco di Pollena Trocchia, in veste di presidente della giuria; Annarita Fusco, Avvocato e influencer, in veste di madrina della serata; la Dott.ssa MariaLuisa Conza, nutrizionista e ricercatrice, Andrea Carlino, fotografo, e dal Maestro Ottavio Spagnol della scuola di musica e canto Starval Academy.

Una menzione e un ringraziamento speciale va agli Sponsor del Tour: Ascensori Indolfi & Company, Arte di un sorriso del dott. Giuseppe Annone, Autoscala, Antur S.r.l. con il brand MitoSkin della dott.ssa MariaLuisa Conza, Angelo Sansone creazioni artigianali e ASD Olympia fitness.

Per partecipare alle prossime tappe campane iscriviti sul sito www.unvoltoxfotomodella.it oppure contatta ADG Communication.